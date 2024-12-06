Il Presidente del Circolo Gaia Legambiente Foggia, Giuseppe Maccione, ha lanciato un appello accorato per rafforzare la lotta alle ecomafie, fenomeno in drammatico aumento secondo il rapporto Ecomafia 2024. I dati dipingono uno scenario preoccupante: nel 2023 sono stati registrati 35.487 reati ambientali, con un incremento del 15,6% rispetto all’anno precedente. Una media impressionante di 97,2 reati al giorno, ovvero quattro ogni ora. A crescere sono anche le denunce (+30,6%), gli arresti (+43%) e i sequestri (+19%).

Campania in testa alla classifica delle illegalità

Le regioni maggiormente colpite dai reati ambientali continuano a essere quelle con una forte presenza di criminalità organizzata. La Campania si conferma al primo posto per reati nel ciclo illegale del cemento (30.177) e dei rifiuti (22.400), seguita da Calabria, Puglia e Sicilia. Tuttavia, l’allarme non riguarda solo il Sud: la Lombardia, ottava in classifica, è la prima regione del Nord Italia per illeciti ambientali.

Cemento e rifiuti: i business prediletti delle ecomafie

Il ciclo illegale del cemento e quello dei rifiuti restano al centro delle attività delle ecomafie. Nel 2023, i reati nel ciclo del cemento sono stati 13.008 (+6,5%), mentre quelli relativi al traffico di rifiuti sono aumentati del 66,1%, raggiungendo quota 9.309. Non mancano i crimini contro il patrimonio agroalimentare, gli animali e i beni culturali, che continuano a erodere le risorse economiche e naturali del Paese.

Risultati e nuove sfide legislative

Grazie alla collaborazione tra forze dell’ordine e Capitanerie di porto, negli ultimi 30 anni si sono ottenuti risultati importanti, tra cui l’introduzione dei delitti ambientali nel Codice Penale e normative per la tutela del patrimonio culturale. Dal 1994, sono stati denunciati 727.771 reati, con 224.485 sequestri effettuati. Tuttavia, Maccione sottolinea la necessità di un ulteriore impegno legislativo, con il recepimento della direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente e l’introduzione di norme più severe contro l’abusivismo edilizio, le agromafie e l’agropirateria.

La scuola, un presidio di legalità e sostenibilità

“La lotta alla criminalità parte dai banchi di scuola”, ha ricordato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e Maccione rilancia l’importanza di educare le nuove generazioni alla legalità e alla tutela ambientale. Coinvolgere scuole e giovani è essenziale per costruire un futuro più sostenibile e contrastare la minaccia delle ecomafie che, negli ultimi tre decenni, non hanno mai smesso di prosperare.

L’appello del Circolo Gaia Legambiente Foggia è chiaro: non abbassare la guardia. La salvaguardia dell’ambiente deve essere al centro delle scelte politiche e culturali del Paese, come richiesto dall’articolo 9 della Costituzione italiana.

Comunicato stampa