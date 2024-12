Statoquotidiano.it, 06 dicembre 2024. Foggia – Un invito e una sollecitazione a guardare il malato, e in particolare il malato oncologico, come una persona che vive delle emozioni, non solo come un organismo da curare fisicamente.

Perché il malato reagisce meglio quando riesce a vivere la malattia superando il dolore e ritrovando un margine di serenità.

È stato questo il tema del convegno organizzato dal gruppo G.A.M.A. (gruppo di aiuto per il malato oncologico) di Foggia,“Quando le emozioni sono vita” che si è tenuto il 4 dicembre a Foggia presso Palazzo Dogana e inserito nell’ambito del progetto “La scrittura terapeutica”.

In una sala addobbata con i colori e le luci festose del Natale ormai alle porte, tanti sono stati i convenuti, a riprova del fatto “che le emozioni sono sempre un tema di grande interesse generale”, come nelle parole di Maria Rutigliano, volontaria e scrittrice del gruppo G.A.M.A. di Foggia, che ha sottolineato: “Senza emozioni è impossibile vivere, non ci sarebbe benessere psico-fisico, saremmo al pari delle piante, inconsapevoli di esistere e completamente anaffettive.

E le parole? Che cosa sono rispetto alle emozioni?Sono carezze se scelte con cura, pronunciate con garbo, scritte col Cuore”.

A introdurre l’evento, Raffaella Francavilla, presidente G.A.M.A. Odv, la quale ha indicato le potenzialità terapeutiche della scrittura, dell’esprimere le proprie emozioni attraverso la scrittura, per tirarle fuori, per comprenderle, per comprendersi e per cancellare quelle negative.

Intervenuti nel corso del convegno, Antonio Petrone, psicoterapeuta e psiconcologo degli ospedali Riuniti, e l’igienista e specialista in Politiche Sociali Antonio Battista, che in sintesi hanno parlato del rapporto tra emozioni e salute e del peso che le prime possono avere sulla seconda.

La serata è stata anche occasione per la presentazione di un’Antologia Poetica, a ulteriore evidenza di quanto sia importante insistere sulle parole belle, delicate, poetiche, sulle emozioni positive, che possono veramente rinvigorire un’anima, una persona presa dal dolore.

Toccanti infine le testimonianze dei volontari sul tema cardine della serata.