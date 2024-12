Infezione Ospedaliera Fatale al Perrino di Brindisi: Risarcimento Milionario ai Familiari della Vittima

Il Tribunale di Brindisi, presieduto dal giudice Francesco Giliberti, ha emesso una sentenza di condanna nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brindisi per un risarcimento di oltre 1,2 milioni di euro. La decisione riguarda il decesso di una donna di 75 anni avvenuto nel novembre 2018 a seguito di un ricovero presso l’Ospedale “Perrino”. Il risarcimento è stato riconosciuto al marito, ai figli e ai nipoti della donna. La notizia è stata diffusa dall’Associazione Nazionale Dalla Parte del Consumatore.

La dinamica dei fatti

La donna era stata ricoverata il 3 ottobre 2018 per un infarto miocardico acuto e trasferita nel reparto di Cardiologia del nosocomio brindisino. Durante la degenza, come denunciato dai familiari e successivamente confermato dai periti nominati dal tribunale, la paziente ha contratto un’infezione ospedaliera definita “multi-resistente” e sviluppatasi in due fasi. I consulenti tecnici hanno stabilito che la causa principale del decesso è stata una MOFS (Multiple Organ Failure Syndrome), ovvero una sindrome da insufficienza multiorgano, conseguenza diretta dell’infezione contratta in ospedale.

Il giudizio del tribunale

L’avvocato Emilio Graziuso, presidente dell’associazione Dalla Parte del Consumatore e rappresentante legale dei familiari, ha sottolineato che il tribunale ha accolto in toto le argomentazioni presentate dalla parte attrice. “A seguito di specifiche consulenze tecniche con esperti nominati dal tribunale,” spiega Graziuso, “è stato possibile chiarire il nesso causale tra l’infezione contratta e la morte della paziente, determinando la responsabilità della struttura ospedaliera.”

I periti hanno evidenziato che l’infezione ospedaliera, caratterizzata da ceppi batterici resistenti ai principali trattamenti antibiotici, è stata acquisita durante il ricovero a causa di condizioni igienico-sanitarie non adeguate. Questo tipo di infezione, spesso attribuita alla gestione impropria dei protocolli ospedalieri, ha portato al progressivo peggioramento delle condizioni di salute della donna, fino al decesso.

La responsabilità della struttura sanitaria

La sentenza del Tribunale di Brindisi punta il dito contro l’ASL e l’ospedale “Perrino”, sottolineando la loro responsabilità nel garantire un ambiente sicuro e conforme agli standard igienici previsti dalla legge. La mancata osservanza di tali norme ha avuto, secondo il giudice, un ruolo determinante nella tragedia che ha colpito la famiglia della 75enne.

Il risarcimento di oltre 1,2 milioni di euro è stato suddiviso tra i membri della famiglia della donna, riconoscendo loro non solo il danno patrimoniale, ma anche quello morale e affettivo.

Un caso emblematico per la sanità italiana

L’infezione ospedaliera, nota anche come infezione correlata all’assistenza sanitaria (ICA), rappresenta un problema significativo in Italia. Secondo i dati del Ministero della Salute, si stima che ogni anno si verifichino circa 530.000 casi di ICA, con un tasso di mortalità che supera il 4%. Le infezioni multi-resistenti, in particolare, costituiscono una sfida sempre più complessa per il sistema sanitario, richiedendo maggiore attenzione e investimenti nelle procedure di controllo e prevenzione.

L’avvocato Graziuso ha auspicato che questa sentenza possa rappresentare un monito per le strutture sanitarie, spingendole ad adottare misure più rigorose per prevenire episodi simili in futuro. “Questo caso non riguarda solo una tragica perdita familiare, ma solleva questioni fondamentali sulla qualità e la sicurezza delle cure offerte ai pazienti,” ha dichiarato.

La reazione della famiglia e il ruolo delle associazioni

I familiari della vittima, sebbene sollevati dal riconoscimento della giustizia, hanno espresso profondo dolore per una perdita che ritengono evitabile. Il marito e i figli hanno ringraziato l’avvocato Graziuso e l’associazione Dalla Parte del Consumatore per il sostegno ricevuto nel corso della lunga battaglia legale.

L’associazione, dal canto suo, ha ribadito l’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica e i decisori politici sull’urgenza di migliorare le condizioni dei reparti ospedalieri e di garantire un monitoraggio costante della qualità dell’assistenza.

La vicenda del decesso della 75enne al “Perrino” di Brindisi è una storia di sofferenza, ma anche di resistenza nella ricerca della verità e della giustizia. La sentenza del Tribunale di Brindisi rappresenta un segnale forte per il sistema sanitario nazionale, richiamando all’importanza di tutelare la salute e la dignità di ogni paziente, senza compromessi. Resta ora da vedere quali misure verranno adottate per evitare che episodi simili si ripetano.

fonte ANSA.