Manfredonia. "Sicurezza ferroviaria, la campagna "Train...to be cool" arriva nella Stazione di Foggia

La Polizia di Stato e la Rete Ferroviaria Italiana incontrano gli studenti della scuola primaria “dell’Istituto Comprensivo Ungaretti-Madre Teresa di Calcutta” di Manfredonia (FG) presso la stazione ferroviaria di Foggia, per promuovere la campagna “Train…to be cool”.

La campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato in sinergia con il MIUR, coinvolge da un decennio gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, con l’obiettivo di stimolare nei giovani la consapevolezza dei rischi presenti nello “scenario ferroviario”, nonché diffondere tra gli studenti la cultura della legalità e della sicurezza per la propria e l’altrui incolumità.

A Foggia, i poliziotti della Sezione Polizia Ferroviaria hanno illustrato ai ragazzi le regole basilari per non mettere a repentaglio la loro sicurezza: oltrepassare la linea gialla in stazione, distrarsi utilizzando cuffiette per ascoltare musica, attraversare i binari senza servirsi dei sottopassaggi, oltrepassare i passaggi a livello con le sbarre chiuse o camminare a ridosso delle massicciate. Quelle appena descritte possono sembrare delle regole semplici da rispettare ma, spesso, i giovani ne sottovalutano le possibili conseguenze. Comportamenti che, in alcuni casi, non hanno risparmiato le giovani vite.

L’opportunità offerta ha dato la possibilità agli alunni di conoscere l’Officina Manutenzione Ciclica di RFI, una delle più grandi in Italia, e di salire su uno dei treni “POP” Regionali Veloci, messo a disposizione per l’occasione nella Stazione di Foggia, all’interno del quale si è tenuto l’incontro educativo.

Fino ad oggi l’iniziativa ha raggiunto oltre 500 mila studenti di tutta la Penisola di cui oltre 6.000, alunni, nell’anno scolastico 2023/2024 nelle tre Regioni di competenza del Compartimento Polizia Ferroviaria di Puglia, Basilicata e Molise, su un totale di 63 Istituti Scolastici.