Quale scuola superiore scegliere? La risposta da Eduscopio 2024: i migliori licei d’Italia

Con l’apertura delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, fissata all’8 gennaio 2024, molte famiglie si interrogano su quale sia la scuola superiore migliore per garantire ai propri figli un futuro accademico o professionale di successo. A dare un prezioso aiuto nella scelta è Eduscopio, il progetto della Fondazione Agnelli che, come ogni anno, analizza migliaia di istituti italiani basandosi sui risultati degli studenti post-diploma.

Come funziona Eduscopio

Il portale offre una valutazione basata su due parametri principali: la preparazione per l’università e l’accesso diretto al mondo del lavoro. Da un lato, Eduscopio misura il successo accademico degli ex alunni che si iscrivono all’università, dall’altro valuta gli istituti tecnici e professionali in base alla loro capacità di garantire un’occupazione stabile. I dati provengono da indicatori ufficiali e coprono tutto il territorio nazionale, offrendo una fotografia affidabile delle eccellenze scolastiche.

I migliori licei delle principali città italiane

Ecco una panoramica delle scuole più virtuose secondo l’edizione 2024 di Eduscopio, con un focus sui licei classici, scientifici, linguistici, delle scienze umane e artistici delle grandi città italiane e delle loro province.

Roma

Nella Capitale, il liceo classico “Ennio Quirino Visconti” mantiene il primato, seguito dal “Terenzio Mamiani” e dal “Torquato Tasso”. Per gli scientifici, il miglior istituto è il “Augusto Righi”, che precede il “Camillo Cavour” e l’“Aristotele”. Nel settore linguistico, svetta il “Edoardo Amaldi”, mentre per le scienze umane il podio va al “Margherita di Savoia”. Tra i licei artistici, il “Sant’Orsola” domina la classifica.

Nella provincia romana, si distinguono il liceo classico “Padre Alberto Guglielmotti” di Civitavecchia, il scientifico “Vito Volterra” di Ciampino e il “James Joyce” di Ariccia, eccellente sia in ambito linguistico che per le scienze umane.

Milano

Nel capoluogo lombardo, il liceo classico “Sacro Cuore” conquista il primo posto, davanti al “Giovanni Berchet” e all’“Alexis Carrel”. Tra gli scientifici, il “Volta” si conferma leader, seguito dal “Leonardo Da Vinci” e dal “Sacro Cuore”. Per le scienze umane e il linguistico, primeggiano rispettivamente il “Maria Consolatrice” e il “Civico Manzoni”.

In provincia, il liceo classico “Salvatore Quasimodo” di Magenta si piazza in vetta, così come il “Giuseppe Torno” di Castano Primo tra gli scientifici. Per il linguistico e le scienze umane brilla il “Claudio Cavalieri”.

Torino

A Torino, il classico “Vincenzo Gioberti” si posiziona al vertice, seguito dal “Camillo Benso Cavour” e dal “Vittorio Alfieri”. Per gli scientifici, il primo posto spetta all’“Altiero Spinelli”, che eccelle anche come miglior liceo linguistico. Tra le scienze umane, il “Domenico Berti” è il migliore, mentre per l’ambito artistico il riconoscimento va al “Renato Cottini”.

Napoli

Nella città partenopea, il “Convitto Vittorio Emanuele II” è leader sia tra i classici che tra gli scientifici. Per il linguistico e l’artistico, confermano il primato il “Eleonora Fonseca” e il “Suor Orsola Benincasa”. Nel settore delle scienze umane, spicca il “Don Lorenzo Milani”.

In provincia, si segnalano il classico “Pitagora” di Pozzuoli e il scientifico “Alfred Nobel” di Torre del Greco.

Catania

A Catania, il miglior classico è il “Nicola Spedalieri”, mentre il “Galileo Galilei” è primo tra gli scientifici. Per il linguistico e le scienze umane, svettano rispettivamente il “Principe Umberto di Savoia” e il “Giuseppe Lombardo Radice”.

Firenze

Nel capoluogo toscano, il liceo classico “Galileo” si conferma primo, seguito dal “Michelangiolo”. Per gli scientifici, eccelle il “Niccolò Machiavelli”. Nel linguistico e nelle scienze umane, i migliori sono il “Nicolò Machiavelli” e il “Giovanni Pascoli”.

Eccellenze nelle province italiane

La novità dell’edizione 2024 è il focus sugli istituti situati nell’hinterland e nelle province. Tra questi, si evidenziano:

Il “Majorana-Corner” di Mirano (Venezia) per il classico e il linguistico.

Il liceo “Rambaldi-Valeriani” di Imola (Bologna), eccellente in tutti i settori.

Il “Gulli-Pennisi” di Acireale (Catania), leader tra classico e scientifico.

Le classifiche di Eduscopio 2024 offrono una guida chiara e strutturata per orientare studenti e famiglie nella scelta della scuola superiore. Analizzando i risultati universitari e occupazionali degli ex alunni, il progetto della Fondazione Agnelli rappresenta uno strumento imprescindibile per valorizzare le eccellenze educative italiane.

