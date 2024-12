Un Magico Weekend dell’Immacolata a Torremaggiore: Tra Magia, Tradizione e Divertimento

Sabato 7 e domenica 8 dicembre, Torremaggiore si prepara a vivere un intenso e coinvolgente weekend dedicato alle tradizioni natalizie, all’arte e alla gastronomia locale, con eventi per tutti i gusti e tutte le età.

Sabato 7 dicembre:

Ore 18:00: Animazione per bambini su Corso Italia, con giochi e spettacoli per rendere magica l’atmosfera natalizia.

Ore 18:30: Al Castello Ducale, si terrà “Radici Peranzana e Vini”, un evento dedicato alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche del territorio, con focus sull’olio e sul vino.

A seguire: Inaugurazione della mostra “Il presepe tra tradizione, suggestione e arte delle mani”, un viaggio alla scoperta della tradizione presepiale.

Domenica 8 dicembre: Il centro storico di Torremaggiore si trasformerà in un suggestivo villaggio natalizio, accogliendo i tradizionali Mercatini di San Nicola in via Nicola Fiani, dove sarà possibile scoprire i prodotti artigianali e gastronomici tipici della zona.

Ore 18:00: Apertura degli stand con una vasta scelta di prelibatezze gastronomiche e manufatti artigianali, curati dalle associazioni e dalle parrocchie cittadine.

Ore 18:30: Celebrazione Eucaristica in onore dell’Immacolata Concezione nella Chiesa Madre di San Nicola.

Ore 19:30: Rappresentazione de “Il Miracolo di San Nicola” e visita al presepe allestito nella Chiesa Madre e nella Cappella di Sant’Anna.

Ore 19:45: Spettacolo musicale animato dalla Scena Muta Italian Live Music Band. Durante tutta la serata, i più piccoli e le famiglie potranno divertirsi con Babbo Natale, fare foto e assistere all’animazione itinerante con tamburini e sputafuoco a cura dei Tamburini L’Aquila Federiciana. Non mancheranno altri eventi e spettacoli in Piazza De Sanctis, grazie al team di Time to Party.

Ore 21:00: Il momento più atteso dai bambini, la discesa di Babbo Natale, che arriverà in piazza per salutare i piccoli e grandi visitatori.

A seguire: Spettacolo di cabaret con la comica ed imitatrice Manuela Aureli, ospite d’onore della serata.

Un weekend ricco di magia, tradizione e spettacolo, per celebrare insieme la bellezza del Natale a Torremaggiore.