Aggressione sul regionale Bari–Foggia: ferroviere e passeggero picchiati. I sindacati: “Violenza ormai fuori controllo”

FOGGIA – Ancora un episodio di violenza sui treni regionali pugliesi. Nel pomeriggio del 5 dicembre, a bordo del convoglio Trenitalia 4300 in servizio sulla tratta Bari–Foggia, si è consumata l’ennesima aggressione ai danni del personale ferroviario. All’altezza della stazione di Incoronata, un membro dell’equipaggio e un passeggero sono stati brutalmente picchiati, oltre che minacciati e insultati. Solo l’arrivo delle Forze dell’Ordine, una volta giunti alla stazione di Foggia, ha permesso di ristabilire la calma e identificare i responsabili.

Le segreterie territoriali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-Fer, ORSA-Fer e FAST-Confsal parlano di “cronaca tristemente scontata”, denunciando un’escalation di episodi che si ripete con frequenza allarmante. Secondo le sigle sindacali, la situazione sta degenerando in un clima di costante insicurezza per chi viaggia e per chi lavora sui treni: “Non sono solo aggressioni fisiche – spiegano – ma ferite profonde che segnano persone che svolgono il proprio lavoro con professionalità e che hanno il diritto di tornare a casa sani e salvi, proprio come ogni passeggero”.

“I treni non possono diventare zone franche”

I sindacati lanciano un appello diretto alle istituzioni e a Trenitalia: “Non si può attendere che accada l’irreparabile. La violenza non può essere normalizzata. I treni devono tornare a essere luoghi sicuri, non zone franche dove si rischia di essere minacciati, picchiati o addirittura accoltellati”.

La richiesta è chiara: più sicurezza a bordo e nelle stazioni, controlli rafforzati su tutta la rete e tolleranza zero verso gli aggressori. Le organizzazioni invitano inoltre ad adottare misure strutturali, come maggiori presidi di personale di vigilanza e sistemi di prevenzione più efficaci.

Solidarietà alle vittime

Le sigle esprimono piena solidarietà al dipendente e al passeggero coinvolti, auspicando tutela, sostegno e giustizia per entrambi. “Chi rischia la propria incolumità mentre svolge un servizio pubblico essenziale – sottolineano – non può sentirsi abbandonato”.

Il messaggio conclusivo è senza mezzi termini: “Non ci accontenteremo di promesse. Pretendiamo fatti, e subito”.

Lo riporta Antennasud.it