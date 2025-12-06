Apricena si mobilita, Ada Soccio: “Da 13 anni accanto ai cittadini. Continuerò a farlo”

Apricena – Una serata carica di emozione e partecipazione quella vissuta ieri ad Apricena, dove numerosi cittadini si sono radunati per manifestare sostegno e vicinanza ad Ada Soccio, protagonista nelle ultime settimane di un acceso dibattito politico cittadino. Come risaputo, Soccio è stata estromessa dalla Giunta, con revoca, da parte del sindaco, di vice – sindaco e delega alle Politiche Sociali, ufficialmente perché sarebbe “venuta meno la fiducia”.

Dopo il corteo e le iniziative che hanno mobilitato la comunità – come documentato nei giorni scorsi da StatoQuotidiano (“La democrazia non si tocca”, 3 dicembre; e “Non mi dimetto, il sindaco si assuma le sue responsabilità”, 24 novembre) – Soccio ha voluto indirizzare un messaggio pubblico di ringraziamento.

“La solidarietà e la vicinanza, soprattutto nei momenti più difficili, non sono mai scontate”, ha dichiarato. “Questa sera l’ho capito ancora una volta: non sono sola”. Parole che arrivano a chiusura di giorni complessi, segnati da tensioni ma anche da un crescente sostegno popolare, culminato nella manifestazione promossa da Maria Grazia Alberghi, alla quale Soccio ha rivolto un ringraziamento speciale, insieme a tutti i volontari e ai cittadini presenti.

Un pensiero particolare, ha sottolineato Soccio, è rivolto anche a chi non ha potuto essere fisicamente presente, ma ogni giorno le fa sentire vicinanza e incoraggiamento: “Un grazie sincero va anche a chi, per timore di esporsi, ha scelto di non partecipare. Ma so che mi è accanto”.

Soccio ha poi espresso riconoscenza ai giornalisti della stampa provinciale, che – con professionalità, ha detto – “hanno permesso che da Apricena si levasse forte un messaggio di democrazia e libertà”, ribadendo l’importanza del ruolo dell’informazione in questa fase delicata.

Nel suo messaggio, l’ex vicepresidente del Consiglio comunale ha anche ricordato il suo lungo impegno civile: “Continuerò, come negli ultimi tredici anni, a stare accanto alla gente: agli anziani, alle persone più fragili, a chi ha bisogno di ascolto e di una voce che lo rappresenti”. Una promessa che guarda ai prossimi passi: nei prossimi giorni, infatti, Soccio comunicherà la sede in cui incontrerà i cittadini, per raccogliere problemi e proposte.

“Non sono le deleghe a fare la differenza, ma lo spirito con cui si fa politica per le persone”, ha concluso. Un messaggio che vuole essere allo stesso tempo ringraziamento, invito all’unità e dichiarazione d’intenti in un momento particolarmente significativo per la vita politica di Apricena.