Home // Cronaca // “Cavallo di ritorno” sulle auto rubate: ricorsi inammissibili di due foggiani

CAVALLO DI RITORNO FOGGIA “Cavallo di ritorno” sulle auto rubate: ricorsi inammissibili di due foggiani

Secondo l’accusa, gli imputati rubavano le autovetture o le ricevevano sapendo della provenienza illecita, per poi contattare le vittime

POLIZIA LOCALE, NOTTE, FOGGIA, immagine d'archivio

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
6 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

È definitiva la condanna di due giovani foggiani, Domenico Mario Russo e Luigi Amorico, per una serie di furti d’auto, ricettazioni ed estorsioni con la tecnica del “cavallo di ritorno”. La Cassazione ha dichiarato inammissibili i loro ricorsi contro la sentenza della Corte d’appello di Bari, che aveva in larga parte confermato le decisioni del Gup di Foggia emesse all’esito di giudizio abbreviato.

Secondo l’accusa, gli imputati rubavano le autovetture o le ricevevano sapendo della provenienza illecita, per poi contattare le vittime e pretendere somme di denaro in cambio della restituzione del mezzo. Nel capo di imputazione principale, ricostruito anche grazie alle intercettazioni, viene contestata la sottrazione di un’auto parcheggiata in via Tizzano a Foggia e il successivo trasferimento in un’altra zona della città, dove il veicolo sarebbe stato “tenuto in ostaggio” in attesa del pagamento.

Russo lamentava in Cassazione un difetto di motivazione sulla responsabilità per alcuni episodi di furto ed estorsione, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe esaminato le censure difensive. Ma i giudici di legittimità osservano che, per uno dei furti contestati, era intervenuta la remissione di querela – con conseguente estinzione del reato – mentre per l’estorsione le intercettazioni collocavano l’imputato nella disponibilità dell’auto rubata e nell’ideazione della richiesta di denaro.

Anche le doglianze sui reati di estorsione consumata vengono ritenute generiche: le difese non si confrontano con la ricostruzione dettagliata operata in appello, fondata sull’incrocio fra intercettazioni, indagini di polizia giudiziaria e dichiarazioni delle vittime, che avevano ritrovato la vettura nel punto indicato dal segnale GPS, proprio dove si erano mossi gli imputati.

Quanto alla posizione di Amorico, la difesa chiedeva di acquisire la sentenza pronunciata in un procedimento parallelo, celebrato con rito ordinario, in cui alcuni coimputati erano stati assolti dall’accusa di estorsione. Ma la Cassazione ricorda che quella decisione, al momento del giudizio d’appello, non era ancora definitiva e poteva dunque essere utilizzata solo per attestare l’esistenza della pronuncia, non come prova del diverso accertamento di merito, secondo quanto stabilito dalle Sezioni unite “Mannino”.

Risultato: ricorsi dichiarati inammissibili, con condanna di entrambi gli imputati al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende.

