Nessuna lieve entità per chi detiene quasi 50 grammi di cocaina all’80% di purezza e li lancia dalla finestra all’arrivo dei carabinieri. La Cassazione, sesta sezione penale, ha respinto il ricorso di un cittadino di Foggia, confermando la qualificazione del fatto come spaccio “pieno” ai sensi dell’articolo 73, comma 1, del Testo unico sugli stupefacenti.

Il procedimento nasce da un controllo effettuato nell’aprile 2018: durante la perquisizione domiciliare, l’uomo avrebbe cercato di disfarsi di un involucro, poi recuperato, contenente 48,5 grammi di cocaina con purezza superiore all’80%, idonea – secondo gli accertamenti – a ricavare 260 dosi. In primo grado, il Tribunale di Foggia aveva qualificato il fatto come di lieve entità, applicando il comma 5 dell’articolo 73.

Su appello del pubblico ministero, la Corte d’appello di Bari ha però riformato la decisione, ritenendo sproporzionata la lettura “mitigata” rispetto alle caratteristiche della condotta e della sostanza.

In Cassazione, la difesa ha insistito sulla tesi del “piccolo spaccio”, richiamando la giurisprudenza che invita a valutare il fatto in maniera complessiva, senza fare meccanico riferimento al numero potenziale di dosi. Ma gli “ermellini” ricordano le Sezioni unite “Murolo”: la fattispecie lieve è stata pensata per assicurare una risposta penale proporzionata, ma presuppone un’evidente minore portata dell’attività illecita, verificata alla luce di tutti gli indici previsti dalla norma – quantità e qualità della droga, modalità dell’azione, circostanze del fatto. Nel caso concreto, spiegano i giudici, la Corte territoriale ha escluso la lieve entità non solo guardando al peso della sostanza, ma valorizzando anche la condotta dell’imputato, che ha tentato di liberarsi dell’involucro, e soprattutto il livello elevatissimo di purezza della cocaina. Elementi, questi, ritenuti sufficienti a escludere ogni ridotta offensività, anche in assenza di materiali per il confezionamento o di denaro contante in casa.

Respinta anche la doglianza sulla presunta “reformatio in peius” non motivata: tra primo e secondo grado, sottolinea la Cassazione, non è cambiato l’accertamento dei fatti ma solo la qualificazione giuridica, frutto di una diversa e corretta lettura delle norme applicabili. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese.