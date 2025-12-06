Edizione n° 5906

BALLON D'ESSAI

"NO AMBIGUITA'" // Manfredonia, il PD: “Su ASE nessuna ambiguità. Subito assunzioni e piena operatività dell’azienda”
6 Dicembre 2025 - ore  10:46

CALEMBOUR

DESERTA // Asta pubblica deserta per gli immobili comunali di Vieste. Focus
6 Dicembre 2025 - ore  10:28

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Cocaina ad alta purezza: la Cassazione chiude al “piccolo spaccio”

COCA FOGGIA Cocaina ad alta purezza: la Cassazione chiude al “piccolo spaccio”

Il procedimento nasce da un controllo effettuato nell’aprile 2018: durante la perquisizione domiciliare

fonte: newspam

fonte: newspam - CARABINIERI NOTTE

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
6 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

Nessuna lieve entità per chi detiene quasi 50 grammi di cocaina all’80% di purezza e li lancia dalla finestra all’arrivo dei carabinieri. La Cassazione, sesta sezione penale, ha respinto il ricorso di un cittadino di Foggia, confermando la qualificazione del fatto come spaccio “pieno” ai sensi dell’articolo 73, comma 1, del Testo unico sugli stupefacenti.

Il procedimento nasce da un controllo effettuato nell’aprile 2018: durante la perquisizione domiciliare, l’uomo avrebbe cercato di disfarsi di un involucro, poi recuperato, contenente 48,5 grammi di cocaina con purezza superiore all’80%, idonea – secondo gli accertamenti – a ricavare 260 dosi. In primo grado, il Tribunale di Foggia aveva qualificato il fatto come di lieve entità, applicando il comma 5 dell’articolo 73.

Su appello del pubblico ministero, la Corte d’appello di Bari ha però riformato la decisione, ritenendo sproporzionata la lettura “mitigata” rispetto alle caratteristiche della condotta e della sostanza.

In Cassazione, la difesa ha insistito sulla tesi del “piccolo spaccio”, richiamando la giurisprudenza che invita a valutare il fatto in maniera complessiva, senza fare meccanico riferimento al numero potenziale di dosi. Ma gli “ermellini” ricordano le Sezioni unite “Murolo”: la fattispecie lieve è stata pensata per assicurare una risposta penale proporzionata, ma presuppone un’evidente minore portata dell’attività illecita, verificata alla luce di tutti gli indici previsti dalla norma – quantità e qualità della droga, modalità dell’azione, circostanze del fatto. Nel caso concreto, spiegano i giudici, la Corte territoriale ha escluso la lieve entità non solo guardando al peso della sostanza, ma valorizzando anche la condotta dell’imputato, che ha tentato di liberarsi dell’involucro, e soprattutto il livello elevatissimo di purezza della cocaina. Elementi, questi, ritenuti sufficienti a escludere ogni ridotta offensività, anche in assenza di materiali per il confezionamento o di denaro contante in casa.

Respinta anche la doglianza sulla presunta “reformatio in peius” non motivata: tra primo e secondo grado, sottolinea la Cassazione, non è cambiato l’accertamento dei fatti ma solo la qualificazione giuridica, frutto di una diversa e corretta lettura delle norme applicabili. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La storia esiste solo se qualcuno la racconta.” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO