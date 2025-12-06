Edizione n° 5907

BALLON D'ESSAI

"NO AMBIGUITA'" // Manfredonia, il PD: “Su ASE nessuna ambiguità. Subito assunzioni e piena operatività dell’azienda”
6 Dicembre 2025 - ore  10:46

CALEMBOUR

DESERTA // Asta pubblica deserta per gli immobili comunali di Vieste. Focus
6 Dicembre 2025 - ore  10:28

Cronaca // Cordoglio per la scomparsa di Matteo Vairo, storico comandante di motovedetta a Civitanova Marche

MATTEO VAIRO Cordoglio per la scomparsa di Matteo Vairo, storico comandante di motovedetta a Civitanova Marche

"Onore al Carabiniere, infinito amore al papà, uomo di valori e di cuore, per sempre nei nostri cuori".

Cordoglio per la scomparsa di Matteo Vairo, storico comandante di motovedetta a Civitanova Marche

Cordoglio per la scomparsa di Matteo Vairo, storico comandante di motovedetta a Civitanova Marche - immagine inviata fb

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
6 Dicembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Onore al Carabiniere, infinito amore al papà, uomo di valori e di cuore, per sempre nei nostri cuori“.

Un profondo cordoglio dalla comunità di Manfredonia per la scomparsa di Matteo Vairo, 59 anni, stimato brigadiere dei Carabinieri e comandante di motovedetta in servizio a Civitanova Marche.

La notizia del decesso ha  suscitato un’ondata di affetto e vicinanza nei confronti della famiglia.

Figura conosciuta e apprezzata sia in Puglia che nelle Marche, Vairo aveva costruito negli anni una solida reputazione professionale, distinguendosi per dedizione, senso del dovere e profondo amore per il mare. Il suo impegno quotidiano al servizio dello Stato gli aveva valso la stima di colleghi, cittadini e di quanti avevano avuto occasione di lavorare con lui.

Tra i primi a ricordarlo è stata una lettrice, che ha voluto esprimere pubblicamente il proprio dolore: «Il mio pensiero e il mio abbraccio vadano alla famiglia. Matteo è stato un vero uomo di mare, un servitore dello Stato rispettato e benvoluto da tutti. La sua umanità e la sua professionalità resteranno nella memoria di chi ha avuto il privilegio di lavorare con lui».

Nato a Manfredonia, Vairo aveva mantenuto un forte legame con la sua città, che oggi si stringe attorno ai familiari e a tutti i suoi cari.

I funerali dell’uomo si svolgeranno lunedì 8 dicembre alle ore 9.00 nella Chiesa SS. Annunziata di Porto Sant’Elpidio.

La redazione di StatoQuotidiano si unisce al dolore della famiglia e dell’intera comunità.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

LASCIA UN COMMENTO