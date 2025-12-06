Edizione n° 5907

BALLON D'ESSAI

"NO AMBIGUITA'" // Manfredonia, il PD: “Su ASE nessuna ambiguità. Subito assunzioni e piena operatività dell’azienda”
6 Dicembre 2025 - ore  10:46

CALEMBOUR

DESERTA // Asta pubblica deserta per gli immobili comunali di Vieste. Focus
6 Dicembre 2025 - ore  10:28

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Crisi idrica in Puglia, l’allarme di FLAI e ALPAA: “Emergenza sociale e rischio disoccupazione”

ALLARME Crisi idrica in Puglia, l’allarme di FLAI e ALPAA: “Emergenza sociale e rischio disoccupazione”

"Servono interventi strutturali per agroalimentare e aree rurali”

Collegamento tra dighe Liscione e Occhito, ANICAV: "Opera strategica per la salvaguardia delle risorse idriche"

Diga Occhito - ph ANSA

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
6 Dicembre 2025
Cronaca // cronaca //

 

Crisi idrica in Puglia, l’allarme di FLAI e ALPAA:
“Emergenza sociale e rischio disoccupazione. Servono interventi strutturali per agroalimentare e aree rurali”

La Puglia fa i conti con una crisi idrica sempre più grave, che da emergenza climatica sta diventando una vera e propria emergenza sociale. FLAI CGIL Puglia e ALPAA Puglia lanciano l’allarme: senza un Piano Idrico complessivo l’intero comparto agroalimentare e le aree rurali rischiano un tracollo, con pesanti ricadute su occupazione e coesione sociale.

Lo sblocco dei fondi per completare l’interconnessione tra la diga del Liscione (Molise) e la diga di Occhito viene giudicato positivamente dai sindacati: un passo avanti importante per sostenere il Tavoliere e alleggerire almeno in parte l’emergenza. Ma non basta.

A denunciarlo sono Antonio Ligorio, segretario generale FLAI CGIL Puglia, e Antonio Macchia, presidente ALPAA Puglia.

“Siccità 2024, rischio crollo occupazionale del 30%”

«La grave siccità registrata per tutto il 2024 – spiega Ligorio – e le analisi di scenario e previsioni idroclimatiche rischiano di avere ripercussioni drammatiche sul piano socio–economico, soprattutto su agricoltura, foreste e zootecnia. Gli effetti si riverberano innanzitutto sulla salvaguardia dei livelli occupazionali».

In molte aree della regione, denunciano i sindacati, il suolo è ormai troppo secco per sostenere colture, allevamenti e persino l’approvvigionamento ordinario delle comunità. Il calo drastico delle rese produttive si traduce in una forte contrazione delle giornate lavorate.

«Stimiamo – aggiunge Ligorio – una perdita di circa il 30% dell’occupazione nel comparto agricolo. Uno scenario che alimenta precarietà, disoccupazione e impoverimento, con gravi ripercussioni sul tessuto sociale delle comunità rurali».

Piccoli produttori in trincea: “Servono investimenti e pianificazione integrata”

Secondo Antonio Macchia, la crisi idrica colpisce in modo particolare i piccoli produttori, che in Puglia rappresentano circa l’80% delle aziende agricole.

«È indispensabile – sottolinea – una Pianificazione Integrata. Servono investimenti urgenti nella manutenzione, nell’ammodernamento e nella realizzazione di nuovi invasi e reti di distribuzione in tutto il territorio regionale».

Macchia richiama anche la necessità di ripensare il sistema stesso di gestione della risorsa idrica:
«Gli effetti drammatici del cambiamento climatico sul Mediterraneo del Sud, Italia e Puglia comprese, impongono risposte rapide sia economiche che infrastrutturali, anche rimodulando il sistema di distribuzione dell’acqua per garantire maggiore capacità di stoccaggio. È paradossale parlare di penuria d’acqua nei periodi siccitosi mentre assistiamo, in altri momenti, ad allagamenti, piene dei fiumi e alluvioni».

“Raccogliere l’acqua quando piove: non è più rinviabile”

Per FLAI e ALPAA, il nodo centrale è trasformare le crisi estreme – siccità da un lato, piogge torrenziali dall’altro – in una gestione razionale e preventiva.

«Questi elementi – sottolineano Ligorio e Macchia – impongono interventi strutturali immediati, creando sistemi di accumulo distribuiti sul territorio, anche lungo i canali di scolo oggi in secca nei periodi aridi. Non è più rinviabile un’azione sistemica, pensata per raccogliere l’acqua nei periodi più piovosi e durante le precipitazioni estreme, evitando che grandi quantità di acqua piovana vadano disperse».

Secondo le due organizzazioni, solo una visione pubblica, partecipata e radicata nei territori può realmente affrontare la sfida:
un nuovo modello che metta al centro giustizia climatica, tutela dell’acqua come bene comune e dignità del lavoro agricolo.

Ripartire dall’agroalimentare per rilanciare la Puglia

Per FLAI CGIL Puglia e ALPAA Puglia, il rilancio passa dall’agroalimentare, settore che intreccia ambiente, lavoro, cultura e salute.

«Ripartire dall’agroalimentare – concludono – è fondamentale per rilanciare in modo equo e sostenibile l’economia dell’intera Puglia. Ma senza un vero Piano Idrico regionale, la crisi dell’acqua rischia di diventare la crisi strutturale di un’intera regione».

ChatGPT può commettere errori. OpenAI non utilizza i dati dell’area di l

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La storia esiste solo se qualcuno la racconta.” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO