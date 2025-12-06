Crisi idrica in Puglia, l’allarme di FLAI e ALPAA:

“Emergenza sociale e rischio disoccupazione. Servono interventi strutturali per agroalimentare e aree rurali”

La Puglia fa i conti con una crisi idrica sempre più grave, che da emergenza climatica sta diventando una vera e propria emergenza sociale. FLAI CGIL Puglia e ALPAA Puglia lanciano l’allarme: senza un Piano Idrico complessivo l’intero comparto agroalimentare e le aree rurali rischiano un tracollo, con pesanti ricadute su occupazione e coesione sociale.

Lo sblocco dei fondi per completare l’interconnessione tra la diga del Liscione (Molise) e la diga di Occhito viene giudicato positivamente dai sindacati: un passo avanti importante per sostenere il Tavoliere e alleggerire almeno in parte l’emergenza. Ma non basta.

A denunciarlo sono Antonio Ligorio, segretario generale FLAI CGIL Puglia, e Antonio Macchia, presidente ALPAA Puglia.

“Siccità 2024, rischio crollo occupazionale del 30%”

«La grave siccità registrata per tutto il 2024 – spiega Ligorio – e le analisi di scenario e previsioni idroclimatiche rischiano di avere ripercussioni drammatiche sul piano socio–economico, soprattutto su agricoltura, foreste e zootecnia. Gli effetti si riverberano innanzitutto sulla salvaguardia dei livelli occupazionali».

In molte aree della regione, denunciano i sindacati, il suolo è ormai troppo secco per sostenere colture, allevamenti e persino l’approvvigionamento ordinario delle comunità. Il calo drastico delle rese produttive si traduce in una forte contrazione delle giornate lavorate.

«Stimiamo – aggiunge Ligorio – una perdita di circa il 30% dell’occupazione nel comparto agricolo. Uno scenario che alimenta precarietà, disoccupazione e impoverimento, con gravi ripercussioni sul tessuto sociale delle comunità rurali».

Piccoli produttori in trincea: “Servono investimenti e pianificazione integrata”

Secondo Antonio Macchia, la crisi idrica colpisce in modo particolare i piccoli produttori, che in Puglia rappresentano circa l’80% delle aziende agricole.

«È indispensabile – sottolinea – una Pianificazione Integrata. Servono investimenti urgenti nella manutenzione, nell’ammodernamento e nella realizzazione di nuovi invasi e reti di distribuzione in tutto il territorio regionale».

Macchia richiama anche la necessità di ripensare il sistema stesso di gestione della risorsa idrica:

«Gli effetti drammatici del cambiamento climatico sul Mediterraneo del Sud, Italia e Puglia comprese, impongono risposte rapide sia economiche che infrastrutturali, anche rimodulando il sistema di distribuzione dell’acqua per garantire maggiore capacità di stoccaggio. È paradossale parlare di penuria d’acqua nei periodi siccitosi mentre assistiamo, in altri momenti, ad allagamenti, piene dei fiumi e alluvioni».

“Raccogliere l’acqua quando piove: non è più rinviabile”

Per FLAI e ALPAA, il nodo centrale è trasformare le crisi estreme – siccità da un lato, piogge torrenziali dall’altro – in una gestione razionale e preventiva.

«Questi elementi – sottolineano Ligorio e Macchia – impongono interventi strutturali immediati, creando sistemi di accumulo distribuiti sul territorio, anche lungo i canali di scolo oggi in secca nei periodi aridi. Non è più rinviabile un’azione sistemica, pensata per raccogliere l’acqua nei periodi più piovosi e durante le precipitazioni estreme, evitando che grandi quantità di acqua piovana vadano disperse».

Secondo le due organizzazioni, solo una visione pubblica, partecipata e radicata nei territori può realmente affrontare la sfida:

un nuovo modello che metta al centro giustizia climatica, tutela dell’acqua come bene comune e dignità del lavoro agricolo.

Ripartire dall’agroalimentare per rilanciare la Puglia

Per FLAI CGIL Puglia e ALPAA Puglia, il rilancio passa dall’agroalimentare, settore che intreccia ambiente, lavoro, cultura e salute.

«Ripartire dall’agroalimentare – concludono – è fondamentale per rilanciare in modo equo e sostenibile l’economia dell’intera Puglia. Ma senza un vero Piano Idrico regionale, la crisi dell’acqua rischia di diventare la crisi strutturale di un’intera regione».

ChatGPT può commettere errori. OpenAI non utilizza i dati dell’area di l