I falò alla vigilia di Santa Concetta nella comunità sipontina

Mi ricordo che, da ragazzo, pochi giorni prima della festa dell’Immacolata Concezione, “alla Cungétte”, si andava di casa in casa per la questua della legna: “a lègne pa fanoje a Sanda Cungétte” o “a lègne pa fanoje alla Cungétte”, destinata al grande falò che veniva acceso la sera della vigilia.

Per la raccolta della legna si iniziava dal giro delle case di tutto il mio quartiere (abitavo nei pressi della chiesa di San Michele). Poi ci si dirigeva verso “i frabbeche” (i cantieri edili), dove erano in costruzione nuove abitazioni, per recuperare “i sbadacchje avanzande”, i pezzi di legno che i carpentieri lasciavano a terra dopo aver realizzato le strutture delle case.

La raccolta continuava presso le botteghe dei carradori, “i maste carrire”. In quei giorni il capomastro si faceva trovare sulla porta, “pu stajule mmene”, con un bastone di legno grezzo in mano, temendo di essere derubato del prezioso legname accatastato fuori dal laboratorio.

Ci si recava anche nelle botteghe dei falegnami, “i puteje i falegneme”, chiamati localmente anche “maste d’assce”. Ricordo in particolare maste Dumeneche i Mòneche, maste Luigge a iatte e maste Marcòcce veciune u lavandine. Da loro si raccoglievano “i vambògghie” (i trucioli di legno) e piccoli pezzi utili per accendere “a Fanoje”.

L’ultima tappa era “a mere u purte” (zona Molo di Levante), presso i cantieri navali, dove si tentava di recuperare legna di scarto intorno alle barche in costruzione. Spesso però si veniva inseguiti e rimproverati dai calafati, gelosissimi del loro legname.

Man mano che la legna veniva trasportata nel luogo stabilito per il falò, di solito “ammizze i quatte candùne” (al centro di una strada, tra quattro incroci), essa veniva accatastata a forma di piramide.

I falò venivano accesi in tutti i quartieri intorno alle 20:30, la sera della vigilia dell’Immacolata.

La sera dell’accensione, gran parte degli abitanti del vicinato usciva di casa e si radunava attorno al fuoco. Ci si scaldava, si scherzava e si ascoltava il crepitio della legna che ardeva rapidamente.

Dalle fiamme, che si innalzavano verso il cielo, si sprigionavano minacciosi “i sfaille”, scintille che scoppiavano in tutte le direzioni sopra le teste dei presenti.

Quando la fiamma si abbassava, i ragazzi più coraggiosi si divertivano a saltare sul fuoco, sfidandosi a vicenda e gridando: “’Nzì bbune a zumbè sope u fuche!”, nonostante le sgridate continue di madri e nonne.

Con il fuoco ormai consumato, secondo la tradizione si mettevano sotto la cenere patate e cipolle a cuocere, e si arrostivano le sponsali “sopa a raréchele misse sope nu trepite de firre”.

Prima di rientrare nelle loro abitazioni, le donne riempivano il proprio braciere di tizzoni ardenti e cenere, per riscaldarsi durante la notte.

Ci si salutava intonando un’antica cantilena:

“Tezzone e carevone,

ognune ognune ai chese lore,

se tò n’ji nde ne vè,

passe a morte e te vone a pegghjé.”

(ripetuta tre volte)

In tutte le chiese si celebrava – e si celebra tuttora – la Novena “a Nuveje” all’Immacolata Concezione. Un tempo, nella chiesa di San Matteo Apostolo, durante la Novena si recitava la Litania in latino.

Alla Cungétte, come si dice a Manfredonia, nel giorno della festa dell’Immacolata le massaie sipontine friggevano le pettole, servite calde e bagnate con il vino cotto, ancora oggi preparato artigianalmente in campagna o in casa con fichi d’India maturi.

Da anni, alla vigilia dell’8 dicembre, si tiene a Manfredonia La Sagra della Pettola, organizzata dall’associazione Anteas.

Il conteggio dei giorni che precedono il Natale, nel giorno di Santa Concetta, è espresso dal detto:

“Sanda Cungétte e Natéle a dicessette”.

Un tempo a Manfredonia il nome Concetta – declinato nei vezzeggiativi Cungétte, Cungettìne, Cungettèlle, Cettine – era molto diffuso.

Fino alla terribile pandemia di Covid-19, grandi falò venivano accesi in zona Croce e presso la parrocchia di San Carlo Borromeo.

L’8 dicembre 1854, papa Pio IX proclamò la Vergine Immacolata, “Donna vestita di sole”, esente dal peccato originale. La devozione, però, è molto più antica: il dogma non introdusse una novità, ma coronò una tradizione secolare.

Proprio dalla devozione all’Immacolata derivò la diffusione del nome Concetta in Italia, mentre in Spagna si diffuse Concepción: un nome che richiama l’attributo più alto di Maria, “sine labe originali concepta”, cioè concepita senza macchia.