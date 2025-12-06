Edizione n° 5907

Il Maestro Nicola Gambuto, orgoglio di Manfredonia: dal CONI la Palma di bronzo al merito tecnico

GAMBUTO Il Maestro Nicola Gambuto, orgoglio di Manfredonia: dal CONI la Palma di bronzo al merito tecnico

Il riconoscimento premia anni di dedizione, impegno e passione nello sviluppo dello sport e nella formazione degli atleti.

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
6 Dicembre 2025
Manfredonia // Sport //

Manfredonia – Una standing ovation che parte dal cuore della Capitanata e arriva fino al Teatro Comunale Luciani di Acquaviva delle Fonti. È qui che, nella serata del 5 dicembre, il Maestro Nicola Gambuto, figura storica e amatissima del panorama sportivo manfredoniano, è stato insignito della Palma di bronzo al merito tecnico dal CONI, una delle più prestigiose onorificenze italiane dedicate a chi ha contribuito in maniera esemplare alla crescita dello sport nazionale.

Gambuto ha sempre portato Manfredonia nel cuore. È qui che ha mosso i primi passi, qui che ha costruito il suo percorso e qui che ha formato generazioni di allievi. La sua figura è diventata nel tempo un punto di riferimento per il territorio, capace di trasmettere valori solidi e di far emergere il talento in chiunque gli passi accanto. Un maestro, nel senso più alto e completo del termine.

La Palma di bronzo è il sigillo ufficiale su un cammino fatto di passione e competenza.

“Siamo orgogliosi di te, Maestro”: questo il sentimento condiviso da colleghi, allievi e da un’intera comunità che oggi festeggia con lui. Un orgoglio che parte da Manfredonia e si diffonde ben oltre i confini della città, portando con sé il messaggio più bello: che l’impegno paga, e che il talento, quando è sostenuto da valori autentici, viene sempre riconosciuto.

