"NO AMBIGUITA'" // Manfredonia, il PD: “Su ASE nessuna ambiguità. Subito assunzioni e piena operatività dell’azienda”
6 Dicembre 2025 - ore  10:46

NIGRI // ASL Foggia: assegnati 61 incarichi per il nuovo Ruolo Unico dei Medici di Medicina Generale
5 Dicembre 2025 - ore  13:31

Foggia

L'Università di Foggia investe nel benessere femminile: in arrivo 15 distributori gratuiti di assorbenti

Un gesto concreto per il benessere femminile e un passo avanti nella promozione della parità di genere

L'Università di Foggia investe nel benessere femminile: in arrivo 15 distributori gratuiti di assorbenti

L’Università di Foggia investe nel benessere femminile: in arrivo 15 distributori gratuiti di assorbenti

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Dicembre 2025
Foggia // Lifestyle //

Foggia, 6 dicembre 2025 – Un gesto concreto per il benessere femminile e un passo avanti nella promozione della parità di genere. L’Università di Foggia annuncia l’installazione di 15 distributori gratuiti di assorbenti all’interno delle sedi dipartimentali, un’iniziativa voluta e promossa dal Comitato Unico di Garanzia (CUG).

I dispositivi erogheranno prodotti realizzati in Italia, scelti secondo criteri di sostenibilità ambientale e responsabilità lungo l’intero ciclo produttivo. Un approccio che coniuga tutela della salute, attenzione ecologica e sensibilità istituzionale verso le esigenze delle studentesse e delle lavoratrici. Il progetto sarà presentato ufficialmente martedì 9 dicembre alle ore 10.00, nella Sala Consiglio di Palazzo Ateneo (via Gramsci 89, VI piano), durante una conferenza stampa alla presenza della Prorettrice vicaria, prof.ssa Donatella Curtotti, della Presidente del CUG, prof.ssa Luigia Trabace, della Vice Presidente della Zona Soci di Foggia di Coop Alleanza 3.0, Francesca Fragassi, accompagnata dalla Consigliera prof.ssa Adriana Circelli.

Da anni il CUG è impegnato nella difesa dei diritti, nel contrasto alle discriminazioni e nella costruzione di un ambiente universitario inclusivo. L’installazione dei distributori rappresenta un tassello importante di questo percorso: un’azione che riconosce bisogni spesso taciuti e valorizza il benessere psicofisico durante il periodo mestruale come elemento essenziale per una reale equità di genere.

A sostenere il lancio dell’iniziativa sarà IPERCOOP, che ha scelto di donare la prima fornitura di 1.000 assorbenti compostabili, rafforzando così la vocazione sociale e ambientale del progetto.

