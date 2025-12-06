Edizione n° 5908

FALSE VERE ANGOSCE // False allarmi, vere angosce: perché non possiamo abituarci alle scomparse improvvise
7 Dicembre 2025 - ore  09:00

CALEMBOUR

"SAN FERWEST" // Lo Stato non arretra: da San Ferdinando di Puglia un appello all’unità contro la criminalità”
7 Dicembre 2025 - ore  00:04

Home // Manfredonia // Manfredonia Calcio, ridotta da quattro a tre giornate la squalifica di mister Pezzella

RICORSO Manfredonia Calcio, ridotta da quattro a tre giornate la squalifica di mister Pezzella

Un esito significativo che consente al Manfredonia di riavere il proprio allenatore un turno prima

Manfredonia Calcio, ridotta da quattro a tre giornate la squalifica di mister Pezzella

PEZZELLA - PH LUCIA MELACARNE

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Dicembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Il Manfredonia Calcio 1932 ottiene un importante risultato nelle sedi di giustizia sportiva. La III^ Sezione della Corte Sportiva d’Appello ha infatti accolto il ricorso presentato dalla società sipontina in merito alla squalifica inflitta all’allenatore Luigi Pezzella, riducendo la pena da quattro a tre giornate effettive.

La decisione, pubblicata nella giornata odierna, riguarda i fatti avvenuti durante la gara Manfredonia Calcio 1932 – Heraclea Calcio disputata lo scorso 23 novembre 2025, match nel quale il tecnico era stato espulso e successivamente destinatario di una sanzione particolarmente severa.

Dopo l’analisi degli atti e delle argomentazioni difensive presentate dalla società biancoceleste, la Corte ha ritenuto di poter rimodulare la squalifica, riconoscendo parzialmente le ragioni del club. Un esito significativo che consente al Manfredonia di riavere il proprio allenatore un turno prima rispetto alla precedente decisione del Giudice Sportivo.

Il club ha espresso soddisfazione per l’esito del procedimento, sottolineando la correttezza del proprio operato e la fiducia riposta negli organi di giustizia federale.

Area Comunicazione Manfredonia Calcio 1932 – Stagione Sportiva 2025/2026

  1. Abbassate i prezzi dei biglietti! Specialmente della tribuna! Oggi a casa con la famiglia che veniva con me! Sto al caldo e non al freddo e pagando sangue! Jet a fe gh’l!😡 E pranzo con calma alla faccia vostra!

