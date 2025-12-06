Il Partito Democratico di Manfredonia interviene con toni netti sul futuro di ASE e sulla gestione del servizio di igiene urbana, definito “un nodo strategico per la città e un pilastro irrinunciabile del programma di questa Amministrazione”.

I dem sipontini escludono qualsiasi margine di incertezza: “Non accetteremo ambiguità, esitazioni o rallentamenti da parte di nessuno”.

Al centro della posizione del PD c’è la conferma e il rilancio della gestione in house del servizio. Su impulso del partito, la Giunta comunale ha infatti approvato un atto di indirizzo che punta chiaramente in questa direzione. “Non è un atto simbolico – sottolineano i democratici – ma un orientamento politico che impegna l’Amministrazione a procedere con tempestività e determinazione, senza tentennamenti, riletture opportunistiche o interpretazioni contraddittorie. La direzione è tracciata”.

Altro punto considerato decisivo dal PD è quello dell’organico aziendale. Il partito rivendica di aver chiesto con fermezza un atto di indirizzo sul turnover, per garantire la sostituzione immediata del personale cessato. Secondo i democratici: “Una città come Manfredonia non può permettersi un’azienda pubblica sottodimensionata”. “Senza un organico adeguato non c’è efficienza, non c’è qualità del servizio per la comunità”.

In questa cornice si inserisce anche la questione del controllo analogo, di cui il PD rivendica una chiara distinzione di ruoli: “Vigila, ma non gestisce; verifica, ma non si sostituisce agli indirizzi politici e amministrativi dell’Ente. Ogni comportamento che rallenti, ostacoli o condizioni l’operatività aziendale va respinto con fermezza. Non deve mai diventare un alibi, per nessuno”.

A indicare la presenza di criticità, il PD richiama l’iniziativa dell’assessora Mariarita Valentino che, in costante contatto con il board di ASE, ha inviato una nota formale al controllo analogo chiedendo spiegazioni sulle mancate sostituzioni del personale cessato.

Si tratta, viene evidenziato, di “una questione concreta, urgente e non più rinviabile”.

Ad oggi, secondo quanto riferisce il PD, tale richiesta non avrebbe ricevuto risposte ritenute adeguate: “Un fatto grave che non può essere minimizzato in un settore così delicato”.

Le richieste di integrazioni relative a programmazione, processi e monitoraggio vengono riconosciute come elementi che “evidenziano aree di miglioramento”, ma – avverte il partito – “non possono in alcun modo diventare un pretesto per bloccare scelte politiche già assunte o per creare zone d’ombra nella governance”.

In conclusione, il Partito Democratico chiede “responsabilità, coerenza e tempestività a tutti gli attori istituzionali”, ricordando che “la città merita servizi puntuali, un’azienda stabile e istituzioni capaci di mantenere gli impegni presi”. “I democratici – si legge ancora nella nota – confermano il proprio impegno a tutela dell’interesse pubblico, dei lavoratori e della qualità dei servizi, e chiedono che ciascuno eserciti il proprio ruolo con trasparenza e determinazione per garantire una gestione di ASE solida, efficace e priva di opacità”.