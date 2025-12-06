Panico all’Eurospin di Manfredonia: auto prende fuoco, problemi con l’impianto antincendio

Manfredonia, 6 dicembre 2025 – Momenti di paura questa mattina all’Eurospin di Manfredonia, dove una macchina grigia parcheggiata all’esterno ha improvvisamente preso fuoco, provocando allarme tra clienti e passanti.

Secondo quanto osservato dai testimoni, i carabinieri sono arrivati tempestivamente sul posto e hanno provveduto a far allontanare le altre autovetture per evitare ulteriori rischi. Poco dopo sono giunti anche i vigili del fuoco, che hanno cercato più volte di attivare i getti d’acqua dei propri mezzi.

A quel punto, i pompieri hanno collegato le manichette all’impianto antincendio dell’Eurospin, costituito dalle classiche cassette rosse e grigie presenti sia all’interno sia all’esterno del supermercato. Inizialmente l’acqua è fuoriuscita con forza, permettendo un primo contenimento delle fiamme, ma in seguito il getto si è ridotto notevolmente.

Fortunatamente, non si registrano feriti tra clienti e personale. Le fiamme sono state contenute senza ulteriori danni gravi.