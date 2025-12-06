Edizione n° 5907

"NO AMBIGUITA'" // Manfredonia, il PD: “Su ASE nessuna ambiguità. Subito assunzioni e piena operatività dell’azienda”
6 Dicembre 2025 - ore  10:46

DESERTA // Asta pubblica deserta per gli immobili comunali di Vieste. Focus
6 Dicembre 2025 - ore  10:28

Panico all'Eurospin di Manfredonia: auto prende fuoco, problemi con l'impianto antincendio

Momenti di paura questa mattina, dove una macchina grigia parcheggiata all’esterno ha improvvisamente preso fuoco

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Dicembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

 

Manfredonia, 6 dicembre 2025 – Momenti di paura questa mattina all’Eurospin di Manfredonia, dove una macchina grigia parcheggiata all’esterno ha improvvisamente preso fuoco, provocando allarme tra clienti e passanti.

Secondo quanto osservato dai testimoni, i carabinieri sono arrivati tempestivamente sul posto e hanno provveduto a far allontanare le altre autovetture per evitare ulteriori rischi. Poco dopo sono giunti anche i vigili del fuoco, che hanno cercato più volte di attivare i getti d’acqua dei propri mezzi.

A quel punto, i pompieri hanno collegato le manichette all’impianto antincendio dell’Eurospin, costituito dalle classiche cassette rosse e grigie presenti sia all’interno sia all’esterno del supermercato. Inizialmente l’acqua è fuoriuscita con forza, permettendo un primo contenimento delle fiamme, ma in seguito il getto si è ridotto notevolmente.

Fortunatamente, non si registrano feriti tra clienti e personale. Le fiamme sono state contenute senza ulteriori danni gravi.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

