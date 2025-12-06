Edizione n° 5907

BALLON D'ESSAI

"NO AMBIGUITA'" // Manfredonia, il PD: “Su ASE nessuna ambiguità. Subito assunzioni e piena operatività dell’azienda”
6 Dicembre 2025 - ore  10:46

CALEMBOUR

DESERTA // Asta pubblica deserta per gli immobili comunali di Vieste. Focus
6 Dicembre 2025 - ore  10:28

Home // Cultura // Presepe riproduce unica chiesa cristiana rimasta a Gaza

NATALE Presepe riproduce unica chiesa cristiana rimasta a Gaza

Novità 18esima mostra presepiale nel Foggiano. "Simbolo pace"

Presepe riproduce unica chiesa cristiana rimasta a Gaza

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Dicembre 2025
Cultura //

Un presepe che riproduce l’unica chiesa cristiana rimasta nella città di Gaza. E’ questa la novità della 18esima edizione della mostra presepiale in corso presso l’associazione italiana amici del presepio della sede di Candela in provincia di Foggia. Una passione nata dal presidente Savino Freda oltre 20 anni fa. “Il mio primo presepe all’età di 8 anni – racconta Freda, 65 anni – Una passione trasmessa da mio padre e che ho coltivato nel corso dei decenni, perfezionando e affinando la tecnica fino a quando una ventina di anni fa l’associazione nazionale amici del presepio mi propose di aprire una sede nel Foggiano.

Da lì è nata la mostra, in corso a Candela e visitabile fino al 6 gennaio 2026, che di anno in anno è cresciuta grazie all’impegno dei soci, 15 in tutto, provenienti da svariati comuni della provincia di Foggia e non solo”. Freda sottolinea che “la novità del presepe su Gaza vuole simboleggiare l’auspicata pace e la fine del massacro palestinese che si è perpetrato in questi anni in quel tormentato lembo di terra e che non ha, purtroppo, risparmiato nessuno”. Nella mostra, che cade nell’anno del Giubileo, il visitatore potrà ammirare oltre ai vari diorami presepiali, anche i quadri realizzati dai soci dell’associazione, riproducenti le più grandi opere che raffigurano la natività nella storia dell’arte dei più grandi maestri, quali Giotto, Caravaggio, Botticelli, Tiziano, il Ghirlandaio ed altri storici artisti.

“Con la mostra vogliamo anche celebrare la storica ricorrenza degli ottocento anni del cantico delle creature (1225-2025) di San Francesco d’Assisi – sottolinea ancora Freda – quale fondatore del presepe, la cui tradizione affonda le sue radici proprio nella famosa notte di Greccio, il cui culto è rimasto immutato nel corso del tempo. Tra le varie opere realizzate c’è proprio ‘Il Cantico delle Creature’, consistente in una riproduzione della Porziuncola di Assisi, rappresentante San Francesco che espone il suo inno a Dio” che sarà esposto dall’8 dicembre al 6 gennaio, nella mostra dei ‘100 presepi’ presso il colonnato del Bernini in Vaticano.

Lo riporta l’ANSA

