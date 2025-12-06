La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo, condannato a un anno di reclusione con patteggiamento per indebita percezione del reddito di cittadinanza, confermando che il reato previsto dall’articolo 7 del decreto-legge 4/2019 continua ad applicarsi per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.

L’imputato era stato giudicato dal Gup di Foggia nel marzo 2025, con applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale. Gli veniva contestato di aver percepito indebitamente il sussidio nel periodo tra aprile e novembre 2020, grazie a dichiarazioni non veritiere sulla propria situazione.

In Cassazione, l’imputato ha provato a sostenere che il fatto non fosse più previsto come reato, facendo leva sull’abrogazione dell’articolo 7 disposta dalla legge di bilancio 2023, in vigore dal 1° gennaio 2024. Una tesi già bocciata dalle Sezioni unite “Giudice”, che hanno chiarito la sopravvivenza della norma incriminatrice per tutti gli episodi commessi prima di quella data. La settima sezione richiama esplicitamente quel precedente, chiudendo ogni spazio alla prospettata abolitio criminis.

Con un secondo motivo, l’uomo lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. Ma qui la risposta della Cassazione è netta: dopo la riforma del 2017, il ricorso contro le sentenze di patteggiamento è ammesso solo per motivi tassativi – errori sulla volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Scelte discrezionali sul trattamento sanzionatorio, come attenuanti e benefici, restano fuori dal controllo di legittimità.

Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, in applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale.