Santa Lucia, un viaggio tra storia, cultura e tradizioni: il 13 dicembre un evento per riscoprire il territorio

Una giornata dedicata alla memoria, alla bellezza e alle radici della Daunia. È questo lo spirito dell’iniziativa “Santa Lucia tra Storia, Cultura e Tradizione”, organizzata dall’Associazione Daunia TuR APS in collaborazione con Meridia e Tenuta Santa Lucia Ricevimenti, che si terrà sabato 13 dicembre 2025 nella suggestiva cornice della Tenuta Santa Lucia, in Contrada Posta Tuori a San Giovanni Rotondo.
L’evento nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico-culturale del territorio attraverso un’esperienza immersiva che unisce escursioni, approfondimenti scientifici, convivialità e tradizioni locali.
Il programma: tra ipogei e testimonianze del territorio
La giornata si aprirà alle 9.00 con il raduno dei partecipanti presso la Tenuta Santa Lucia, seguito da un briefing introduttivo a cura dell’esploratore e conoscitore del territorio Vito Prencipe.
Dalle 9.30 alle 11.30, spazio all’esplorazione con una visita guidata agli ipogei della zona: un percorso alla scoperta di antiche strutture sotterranee, della loro funzione storica e dello stato di conservazione.
Alle 12.00 è prevista una tavola rotonda che riunirà studiosi, rappresentanti istituzionali e protagonisti della vita culturale locale. Interverranno, tra gli altri:
Gianni Rotice, proprietario della Tenuta Santa Lucia;
Giuseppe Frattarolo, presidente APS Daunia TuR;
Grazia Pennella, presidente Associazione Meridia.
Sono attesi i saluti istituzionali del sindaco di Manfredonia Domenico La Marca, di Michele Pesante (Presidente dell’associazione Tratturi e Transumanze), dell’archeologo Endrio Nicodemo Moro e di Nicola Di Niro, direttore della Fondazione Popoli e Territori.
A moderare l’incontro sarà Libera Scirpoli.
Tradizione, sapori e musica
Dalle 13.30 prenderà il via il momento conviviale con una festa-degustazione che proporrà un ricco antipasto della tradizione, un primo piatto con orecchiette al ragù (o al pomodoro per i più piccoli), acqua, vino e caffè. A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente ci sarà l’intrattenimento musicale del gruppo New Folk Project.
Le quote di partecipazione sono fissate a €30 per gli adulti e €15 per i bambini dai 3 agli 11 anni.
Un’esperienza aperta a tutti
L’evento è pensato per chiunque desideri vivere una giornata all’insegna della cultura, della storia e dell’identità territoriale. La prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti.
Per informazioni e iscrizioni sono disponibili i recapiti telefonici e la mail ufficiale dell’associazione Daunia TuR (come riportato nel comunicato originale).
È consigliato un abbigliamento comodo, scarpe adatte e una torcia per la visita agli ipogei. L’escursione è sconsigliata a chi soffre di claustrofobia. messaggio promozionale, privo di contenuto commerciale
