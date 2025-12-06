Edizione n° 5906

BALLON D'ESSAI

"NO AMBIGUITA'" // Manfredonia, il PD: “Su ASE nessuna ambiguità. Subito assunzioni e piena operatività dell’azienda”
6 Dicembre 2025 - ore  10:46

CALEMBOUR

DESERTA // Asta pubblica deserta per gli immobili comunali di Vieste. Focus
6 Dicembre 2025 - ore  10:28

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // BAT // Tentato assalto a una gioielleria a San Ferdinando di Puglia: ladri messi in fuga dall’allarme

"SAN FARWEST" Tentato assalto a una gioielleria a San Ferdinando di Puglia: ladri messi in fuga dall’allarme

Il colpo, tuttavia, è fallito grazie all’immediata attivazione del sistema di sicurezza

CONTROLLI CARABINIERI NOTTE - fonte image radiobruno

CONTROLLI CARABINIERI NOTTE - fonte image radiobruno

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Dicembre 2025
BAT // Cronaca //

SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT) – Nella notte tra venerdì e sabato, ignoti hanno tentato di assaltare una gioielleria di via Roma, usando con ogni probabilità un ariete per sfondare l’ingresso principale. L’obiettivo era violare il doppio vetro blindato e introdursi all’interno dell’esercizio, ma il colpo è fallito grazie all’attivazione immediata del sistema di sicurezza.

L’allarme sonoro è scattato in pochi secondi e l’antifurto fumogeno ha saturato l’ingresso, rendendo impossibile la visibilità. Contestualmente, una pattuglia dei Carabinieri impegnata nei controlli sul territorio è intervenuta tempestivamente, costringendo i malviventi alla fuga prima che potessero completare l’effrazione. Nessun furto è stato consumato e l’ingresso della gioielleria non è stato violato.

L’episodio si inserisce in una serie di recenti azioni criminali che stanno interessando la zona. Nelle ultime settimane si sono registrati assalti a sportelli bancomat, con danni ingenti alle strutture, e un’altra tentata rapina a un esercizio commerciale, anch’essa fallita grazie all’intervento tempestivo delle Forze dell’Ordine.

La sequenza di episodi ha destato preoccupazione tra cittadini e operatori economici, sottolineando l’importanza di rafforzare la sorveglianza, incrementare i controlli sul territorio e dotare le attività commerciali di sistemi di sicurezza sempre più efficaci.

Le indagini dei Carabinieri sono tuttora in corso per individuare i responsabili del tentato assalto e chiarire eventuali collegamenti con gli altri episodi criminosi verificatisi recentemente a San Ferdinando di Puglia.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La storia esiste solo se qualcuno la racconta.” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO