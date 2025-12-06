SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT) – Nella notte tra venerdì e sabato, ignoti hanno tentato di assaltare una gioielleria di via Roma, usando con ogni probabilità un ariete per sfondare l’ingresso principale. L’obiettivo era violare il doppio vetro blindato e introdursi all’interno dell’esercizio, ma il colpo è fallito grazie all’attivazione immediata del sistema di sicurezza.

L’allarme sonoro è scattato in pochi secondi e l’antifurto fumogeno ha saturato l’ingresso, rendendo impossibile la visibilità. Contestualmente, una pattuglia dei Carabinieri impegnata nei controlli sul territorio è intervenuta tempestivamente, costringendo i malviventi alla fuga prima che potessero completare l’effrazione. Nessun furto è stato consumato e l’ingresso della gioielleria non è stato violato.

L’episodio si inserisce in una serie di recenti azioni criminali che stanno interessando la zona. Nelle ultime settimane si sono registrati assalti a sportelli bancomat, con danni ingenti alle strutture, e un’altra tentata rapina a un esercizio commerciale, anch’essa fallita grazie all’intervento tempestivo delle Forze dell’Ordine.

La sequenza di episodi ha destato preoccupazione tra cittadini e operatori economici, sottolineando l’importanza di rafforzare la sorveglianza, incrementare i controlli sul territorio e dotare le attività commerciali di sistemi di sicurezza sempre più efficaci.

Le indagini dei Carabinieri sono tuttora in corso per individuare i responsabili del tentato assalto e chiarire eventuali collegamenti con gli altri episodi criminosi verificatisi recentemente a San Ferdinando di Puglia.