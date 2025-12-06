Tragedia nelle campagne di Ascoli Satriano: uomo muore schiacciato dal trattore a Borgo San Carlo

Ascoli Satriano (Fg) – Dramma nelle campagne di Borgo San Carlo, dove nel pomeriggio di oggi un uomo ha perso la vita in seguito al ribaltamento del trattore che stava conducendo. La vittima, di cui non sono ancora state rese note le generalità, si trovava al lavoro in un terreno agricolo quando il mezzo si è improvvisamente inclinato, travolgendolo.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe avvenuto mentre l’uomo stava effettuando una manovra su un tratto di terreno in pendenza. Il trattore si sarebbe capovolto, schiacciandolo senza lasciargli possibilità di scampo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: l’uomo è deceduto sul colpo.

Presenti anche i carabinieri della compagnia di Foggia e gli ispettori dello Spesal, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare eventuali irregolarità nelle condizioni del mezzo agricolo.