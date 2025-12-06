Ugo Galli: “In Consiglio finalmente discusse sei interrogazioni dimenticate da mesi”

Secondo quanto dichiarato da Ugo Galli, il Consiglio comunale si è riunito ieri per la prima volta dopo circa quattro mesi per affrontare le interrogazioni rivolte alla giunta, presentate insieme al consigliere Fabio Di Bari. Galli ha sottolineato che si è trattato di un passaggio necessario dopo un lungo periodo di inattività su questioni di rilevante interesse pubblico.

Galli ha ricordato che tra i temi affrontati figurano innanzitutto gli impianti di distribuzione dei carburanti collocati all’interno del centro abitato, che presenterebbero anche criticità sul piano della sicurezza, motivo per cui è stata richiesta una verifica approfondita.

Il consigliere ha evidenziato inoltre che la manutenzione degli edifici scolastici è in condizioni gravemente deficitare, e che servono interventi rapidi e puntuali per garantire strutture adeguate a studenti e personale.

Un altro punto critico riguarderebbe la gestione del servizio di igiene urbana, che – sempre secondo Galli – presenta “numerose opacità” nelle scelte della giunta, assunte senza il necessario coinvolgimento del Consiglio comunale. Ha aggiunto che la mancata stabilizzazione dei lavoratori del settore, “senza un motivo valido”, avrebbe già portato a ricorsi dagli effetti potenzialmente molto pesanti.

Galli ha poi richiamato l’attenzione sul centro sociale per anziani “Rita Levi Montalcini”, per il quale ritiene necessari ulteriori approfondimenti sulle modalità di gestione.

Ha anche contestato la decisione della giunta di riqualificare alcuni debiti fuori bilancio, già inseriti nel piano di riequilibrio, definendola “arbitraria dal punto di vista formale e sostanziale”.

Infine, ha espresso forte preoccupazione per l’organizzazione del Carnevale 2026, che a suo dire appare ancora “avvolta nel mistero” nonostante la data del 15 febbraio sia ormai vicina.

Nelle sue dichiarazioni, Galli ha sostenuto che Manfredonia ha bisogno di una programmazione attenta e di un’amministrazione efficiente, trasparente e realmente condivisa, elementi che – a suo giudizio – oggi non si intravedono “né nel presente né all’orizzonte”.

Lo riporta su Facebook, Ugo Galli candidato al Consiglio Regionale della Puglia.