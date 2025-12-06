4Le vincite al gioco online, se accreditate su un conto riconducibile al beneficiario, sono reddito a tutti gli effetti e vanno dichiarate ai fini del reddito di cittadinanza. Lo ribadisce la Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cerignolano condannato per aver ottenuto il sussidio omettendo di indicare consistenti incassi da scommesse.

L’uomo era stato condannato dal Gup di Foggia a un anno e sei mesi di reclusione per più episodi – commessi tra il 2019 e il 2020 – di false dichiarazioni e omissioni nelle domande per il reddito di cittadinanza, unificati dalla continuazione. La Corte d’appello di Bari aveva confermato in toto la sentenza, ritenendo provato che l’uomo avesse nascosto vincite tali da incidere sul requisito economico per l’accesso al beneficio.

Nel ricorso per Cassazione, la difesa sosteneva che le somme vinte al gioco non sarebbero mai transitate su conti nella disponibilità diretta dell’imputato, restando sulla piattaforma gestita da terzi. Di conseguenza, non si sarebbe realizzato un effettivo incremento patrimoniale e difetterebbe anche l’elemento psicologico del reato, che richiede la consapevolezza della falsità dei dati dichiarati.

La settima sezione penale definisce però la doglianza “manifestamente infondata”. Nella sentenza impugnata – ricorda la Corte – si sottolinea che le vincite si traducevano in veri e propri accrediti di denaro, cioè in aumenti concreti del patrimonio dell’imputato, che sceglieva autonomamente di reinvestirli in altre giocate. Non un semplice “credito virtuale”, dunque, ma disponibilità economica reale, sufficiente a integrare il presupposto reddituale omesso nelle domande.

Il ricorso viene così dichiarato inammissibile, con la consueta condanna alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.