6 Dicembre 2025 - ore  10:46

INCONTRO Xylella, allarme sul Gargano: il prof. Germinara avverte “Ulivi abbandonati favoriscono il batterio”

Prevenzione, monitoraggio e controllo degli insetti vettori: a Foggia la strategia per arginare la diffusione

ph FoggiaToday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Dicembre 2025
Cronaca // Gargano //

FOGGIA – L’avanzata della Xylella sul Gargano è ormai una realtà con cui fare i conti. Ieri pomeriggio, sabato 6 dicembre, nella sala consiliare della Camera di Commercio, si è tenuto un incontro dedicato alla gestione del nuovo focolaio individuato a Cagnano Varano, dove decine di ulivi sono già risultati infetti. Un appuntamento promosso dall’intergruppo parlamentare “Strategie di sviluppo e valorizzazione del settore olivicolo”, che ha riunito ricercatori, tecnici e rappresentanti istituzionali per definire un piano d’azione.

Tra gli interventi più attesi quello del prof. Giacinto Salvatore Germinara, docente del Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Foggia e tra i massimi esperti nazionali degli insetti vettori della Xylella. Germinara ha illustrato un quadro chiaro: la presenza del batterio sul Gargano rappresenta “una profezia purtroppo realizzata”, dopo l’espansione che, dal 2013 a oggi, ha portato la malattia dal Salento fino alle porte del promontorio.

Monitoraggio e interventi tempestivi

Il docente ha ribadito la necessità di monitorare con continuità sia il batterio sia i suoi insetti vettori, in primis la “sputacchina” (Philaenus sp.), responsabile principale della trasmissione. La tempestività, ha sottolineato, è decisiva per intercettare i focolai agli esordi ed evitare una diffusione incontrollata.

A questo primo livello di controllo devono seguire interventi rapidi e coordinati:

  • eradicazione delle piante infette,
  • contrasto biologico e agronomico dei vettori, privilegiando metodi a basso impatto ambientale,
  • ricerca e uso di cultivar resistenti o tolleranti, uno dei fronti più promettenti su cui sta lavorando la comunità scientifica.

Germinara ha richiamato l’attenzione anche su un ulteriore fattore di rischio: “l’abbandono degli uliveti favorisce lo sviluppo degli insetti vettori e quindi del batterio”. Terreni incolti e non gestiti diventano infatti habitat ideali per la proliferazione della sputacchina, quegli stessi insetti che poi si spostano verso gli oliveti coltivati.

Una minaccia al patrimonio del Gargano

L’allarme lanciato a Foggia va oltre l’emergenza sanitaria delle piante: riguarda la tutela di un patrimonio economico, paesaggistico e identitario fondamentale per il Gargano e per l’intera provincia di Foggia. Difendere l’olivicoltura significa proteggere un settore chiave dell’agroalimentare locale.

Il messaggio emerso dal confronto è netto: solo una strategia integrata – frutto della collaborazione tra agricoltori, istituzioni e mondo della ricerca – potrà contenere la diffusione della Xylella. La situazione è complessa, ma, secondo Germinara, “un intervento tempestivo e scientificamente fondato può ancora fare la differenza”.

Lo riporta foggiatoday.it

1 commenti su "Xylella, allarme sul Gargano: il prof. Germinara avverte “Ulivi abbandonati favoriscono il batterio”"

  1. Non sono gli ulivi abbandonati il problema, ma i quintali di legna da ardere, è invece venduta proveniente da Lecce e che si trova anche nei centri commerciale

Lascia un commento

LASCIA UN COMMENTO