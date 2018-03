Di:

Foggia, “una befana speciale per i bimbi meno fortunati” ultima modifica: da

Foggia – PER il terzo anno consecutivo l’assessorato alle Politiche Sociali del comune di Foggia ha organizzato la “Festa della Befana”, quest’anno con la partecipazione eccezionale dei re magi e di babbo natale. Nel giorno della festività dell’epifania i bambini della casa famiglia San Giuseppe, dell’istituto Murialdo dell’Arcobaleno, con l’ausilio dei servizi sociali, hanno vissuto la befana in modo diverso ricevendo dei doni dal sindaco di Foggia Gianni Mongelli e dall’assessore alle Politiche Sociali Pasquale Pellegrino. Tra zampognari e re magi, babbo natale e la befana, è stata una serata diversa per tutti. Il sindaco Mongelli ha voluto vestire i panni anche quest’anno della befana insieme all’assessore Pellegrino ed ha ringraziato tutti coloro che hanno permesso il realizzarsi di questo momento di gioia per i più piccoli e meno fortunati.“Lo sguardo e il sorriso dei bambini ripagano di ogni sforzo e tensione che la politica ci pone davanti ogni giorno”, ha commentato l’assessore Pellegrino. Un ringraziamento particolare anche alle associazioni Il veliero ed Europa giovani Puglia, alla ASP De Piccolellis, alla polizia municipale e ai vigili del fuoco, all’organizzazione di spettacoli di Rino De Martino e alle aziende Doemi, Scardi e Frisby che hanno offerto il loro contributo per la riuscita della manifestazione. Anche quest’anno un imprenditore foggiano ha voluto donare un contributo in danaro per acquistare i doni, volendo mantenere l’anonimato. Un gesto di cuore per i bambini meno fortunati, un esempio e un buon auspicio per il nuovo anno appena cominciato. Durante la serata all’esterno della sala del consiglio comunale è stata allestita la tombolata musicata, con i bambini coinvolti nel gioco anche cantando. A conclusione della manifestazione i vigili del fuoco e i vigili urbani hanno offerto ai bambini cioccolata calda e le calze all’esterno di Palazzo di città.Redazione Stato