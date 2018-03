Puglia: Variabilità, ampie schiarite. Qualche fenomeno a fine giornata

Di:

Bari. METEO Puglia: la perturbazione di ieri si muove verso Levante lasciando spazio a correnti settentrionali, foriere in mattinata di residui annuvolamenti ed ancora qualche sporadico fenomeno sulla costa adriatica pugliese. Maggiori schiarite altrove, soprattutto dal pomeriggio, ma già verso fine giornata una nuova rotazione delle correnti da SO porterà ad un aumento delle nubi, con locali piovaschi. Venti moderati-tesi settentrionali in rotazione la notte a O-SO. Basso Adriatico da agitato a molto mosso; mar Ionio mosso.

Molte nubi in transito, qualche fenomeno sui versanti tirrenici della Lucania. Venerdì: Correnti occidentali continuano a fluire sulle regioni del basso versante adriatico rinnovando il passaggio di molte nubi ma scarse piogge, più probabili sulla Lucania tirrenica. Tempo asciutto sui restanti settori con cieli da nuvolosi a parzialmente nuvolosi. Temperature in rialzo un po’ a tutte le quote. Venti moderati tra SE e SO. Mari fino a mossi.

Nuvolosità in transito con qualche fenomeno ad Ovest. Sabato: Nuvolosità in transito sulle regioni sudorientali, in attesa di un nuovo peggioramento. Entro la fine del giorno infatti arriveranno piogge e rovesci sparsi su rilievi molisani e Lucania, con associato un iniziale calo delle temperature in quota. Venti moderati-tesi da OSO. Mari fino a mossi. (fonte: 3bmeteo)