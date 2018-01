PH LUCIA MELCARNE

Di:



Manfredonia, 07 gennaio 2018. SCONFITTA al fotofinish per il Manfredonia contro la Turris, nella 18^ giornata del campionato di serie d, girone h. Marcatori: 7 pt La Forgia (Manfredonia), 29º st Guarracino (Turris), 42º st Liccardi (Turris) su rigore. In classifica il Manfredonia (penalizzato di 2 punti dopo decisione del giudice sportivo) resta a quota 11 punti dopo 18 giornate di campionato, a +1 dall’Aversa Normanna, a +2 dallo Sporting Fulgor, rispettivamente penultima e in ultima in graduatoria. Per i sipontini: 2 vittorie, 7 pareggio e 9 sconfitte finora. 20 i goal realizzati, 38 quelli subiti. In vetta, corsa tra il Potenza Calcio, Audace Cerignola, Cavese e Team Altamura. (A cura di Sipontina Prencipe, Manfredonia 07 gennaio 2018) Calcio, il Manfredonia cade contro la Turris ultima modifica: da

