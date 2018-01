Cusmai Rosario, vice presidente della Provincia di Foggia (ph enzo maizzi)

Di:



Foggia. Messaggio di solidarietà del coordinatore provinciale di Capitanata Civica, Rosario Cusmai, al vicesindaco di San Marco in Lamis, Angelo Ianzano per il vile atto intimidatorio subito. “Esprimo la mia personale solidarietà e quella di Capitanata Civica tutta al vicesindaco di San Marco in Lamis, Angelo Ianzano, per il vile atto intimidatorio subito. Ancora una volta si cerca di intimidire un rappresentate istituzionale del nostro territorio e, di nuovo, ci stringiamo coraggiosamente al fianco di coloro i quali amministrano quotidianamente il bene comune con capacità e senza mai cedere allo scoramento. Non ci piegheremo mai a chi pensa di poter imporre con il terrore disegni criminosi nel nostro territorio. Quella terra che noi amiamo profondamente e che continueremo a curare e a difendere con tutte le nostre migliori energie” Cusmai “Solidarietà ad Angelo Ianzano vittima atto intimidatorio” ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.