La Juve resta nella scia del Napoli

Roma. Si va alla pausa con le prime due della Serie A TIM staccate di una sola lunghezza. La Juventus passa infatti di misura al Sant’Elia, e continua l’inseguimento ravvicinato alla capolista Napoli, vittoriosa oggi al San Paolo contro l’Hellas Verona.

I bianconeri si sono imposti di misura, al termine di una gara difficile e combattuta, con i padroni di casa in partita fino all’ultimo. Per la squadra di Allegri è arrivata pero’ la tegola dell’infortunio muscolare di Dybala, uscito molto sofferente al 50′. La partita è stata decisa da un’accelerazione di Douglas Costa, in campo proprio al posto di Dybala, che al 74′ ha messo in mezzo dalla fascia un rasoterra sul quale si è avventato per la deviazione vincente Bernardeschi.

Lo stesso Bernardeschi era andato vicino al gol già nel primo tempo, colpendo uno dei due legni presi dai bianconeri nel primo quarto d’ora (l’altro di Dybala su punizione).

FONTE LEGA SERIEA