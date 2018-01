PH QUOTIDIANO.NET

Di:



Roma, 7 gennaio 2018 – L’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica le serie e i numeri dei 205 biglietti vincenti della Lotteria Italia 2017. Il biglietto vincente il primo premio di 5 milioni di euro è stato venduto ad Anagni (FR). L’elenco completo sarà disponibile sul sito https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Lotteria Italia, venduto ad Anagni il biglietto premio 5 milioni ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.