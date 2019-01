Accesso ai bandi, attivo sportello informativo nella sede di San Severo

Di:

Bari. Da venerdì 11 gennaio presso la sede del Gal in via Padre Matteo d’Agnone a San Severo, sarà attivo uno sportello di informazione ed orientamento sulle misure previste dal Piano di Azione Locale del GAL Daunia Rurale 2020, in vista dei primi bandi di prossima pubblicazione.

Le imprese e gli aspiranti imprenditori avranno così a disposizione i tecnici dell’Agenzia di sviluppo locale che forniranno tutte le informazioni sugli strumenti che il Gal attiverà come sostegno agli investimenti. La prima misura che sarà messa a bando sarà relativa all’intervento 2.1, destinato alle microimprese non agricole, che ha l’obiettivo di supportare l’avvio e il potenziamento di imprese innovative in grado di completare e qualificare l’offerta territoriale e di implementare le strategie di cooperazione territoriale in modo creativo.

“Con questo sportello – spiega il Direttore Dante de Lallo – il Gal Daunia Rurale 2020 diventa un punto di riferimento importante per il sistema delle imprese, facilitando l’accesso ai bandi che il nostro Gal lancerà nei prossimi mesi e orientando quelle idee imprenditoriali che non rientrano nelle misure previste, verso altre tipologie di strumenti finanziari regionali, nazionali e comunitari”.

Per incontrare i tecnici del Gal sarà necessario prenotarsi telefonicamente al numero 0882.339252 o inviando una email all’indirizzo animazione@galdauniarurale2020.it. Gli appuntamenti si potranno fissare esclusivamente il venerdì mattina dalle 9.30 alle 12.30 e il venerdì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30.