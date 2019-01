Chiuso il COC, d’Arienzo: “Grazie ai volontari, abbiamo limitato i disagi”

Di:

“A seguito dell’innalzamento delle temperature e delle condizioni meteo in via di miglioramento”, alle ore 14 il Sindaco Pierpaolo d’Arienzo ha disposto la chiusura del COC – Centro operativo comunale.

“Sono stati 3 giorni intensi. Abbiamo predisposto già tutto dal mercoledì così da prevenire l’emergenza. Credo che la macchina organizzativa abbia funzionato veramente molto bene, c’è stata una sinergia importante che ci ha permesso di limitare i disagi al minimo” – spiega il Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo, che aggiunge – “Agli uffici comunali, alla Polizia Municipale, all’UGR27, alle istituzioni territoriali, alle Forze dell’ordine, all’Agesci e alla Tecneco vanno i nostri ringraziamenti per aver svolto un lavoro impeccabile. Inoltre, per evitare disagi ai nostri ragazzi, abbiamo anticipato l’accensione dei termosifoni nelle scuole per domani”.