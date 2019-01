Le attività dell’Associazione per la Cooperazione Italo Venezuelana Manfredonia”

Di:

Caterino Michele , Presidente associazione per la cooperazione italo venezuelana manfredonia – puerto la cruz

Il nostro impegno nel 2018/2019 si sta concentrato sull’aiutare le comunità ad organizzarsi e svilupparsi in diversi settori quali: la conservazione dell’ambiente e le usanze culturali indigene; raggiungere un miglioramento e il benessere sociale della popolazione; attuare lo sviluppo agricolo, zootecnico, piscicolo e avicolo per il miglioramento delle condizioni di vita e alimentari nell’agricoltura venezuelana; trasferimento di tecnologia per il miglioramento della produzione nazionale nelle aree industriali e alimentari; assistenza tecnica, culturale e trasferimento di conoscenze per il settore turistico nazionale; accompagnamento per l’educazione umanistica e l’impianto e lo sviluppo di comunità sociali che contribuiscono al miglioramento della qualità della vita dei suoi abitanti.

In Venezuela, richiediedono quanto segue:

1) investimento di capitali; 2) trasferimento di tecnologia; 3) fornitura di macchinari, attrezzature, tecnologia e forniture di ogni genere; 4) assistenza, consulenza e formazione tecnologica e professionale in tutti i campi, con il relativo supporto. Ma abbiamo anche risorse umane e naturali che sono richieste da altri paesi, il che ci consente di avere rapporti di cooperazione bilaterali favorevoli a entrambe le parti.

Siamo già riusciti a stabilire alcuni accordi di cooperazione con diversi settori delle comunità organizzate;

1. La comunità indigena Cumanagoto della regione di San Diego e El Rincón, a nord dello stato di Anzoátegui, con un piano concreto che include l’accompagnamento culturale, educativo, tecnologico, fornitura di attrezzature e forniture per migliorare la produzione di cacao e caffè nella zona, ai fini della fornitura e dell’esportazione locali, con l’implementazione di un sistema sociale basato su antiche tradizioni ma portato alla pratica moderna. Il settore agricolo deve essere gestito in tre diversi livelli; vale a dire: il nucleo familiare da solo; a livello di comunità e a livello di città o comune agraria.

2. Accordo di cooperazione con la Federazione dei produttori di Aloe Vera della Repubblica Bolivariana del Venezuela, che raggruppa 24 associazioni regionali con 20.000 ettari produttivi e in grado di produrre 80.000 ettari supplementari. Come nella voce precedente, richiedono la nostra cooperazione e soprattutto per migliorare le condizioni sociali del campo, evitando la migrazione dei produttori e delle loro famiglie verso le città. Non è necessario sottolineare l’importanza della Aloe Vera trasformata nei mercati farmaceutici e cosmetologici nazionali e internazionali; con i rispettivi benefici per i produttori.

3. Come sopra con i produttori di girasole e di arachidi. È interessante notare che nelle tre regioni qui indicate è necessario un supporto tecnologico e industriale per l’implementazione di impianti di lavorazione; che porterebbe alle nostre nazioni grandi benefici di commercializzazione e scambio di prodotti semilavorati ed elaborati.

4. Discussioni con i tradizionali produttori regionali di cacao e caffè; sia nella zona dello stato di Miranda che nello stato di Sucre; entrambi sono interessati a firmare accordi di cooperazione reciproca con noi.

5. Sia per il turismo che per i settori culturali, si sono svolte conversazioni per creare scambi tra le nostre nazioni per la formazione in questi settori. Abbiamo proposto la creazione di una scuola di formazione turistica; con stage in diverse regioni del paese, in strutture turistiche esistenti; e la creazione di una rotta turistica nazionale, fornendo supporto al settore privato per l’implementazione di circuiti di servizi turistici con la partecipazione di albergatori, albergatori, pensioni, cooperative di trasporto terrestre, marittimo e aereo e fornitori di servizi turistici, sportivi e ricreativi.

Anche se tutto quanto sopra sembra un compito titanico e utopico, la realtà non è così, dal momento che nel nostro sondaggio e colloqui con i diversi settori; abbiamo scoperto che il comune denominatore è la mancanza di supporto e l’accompagnamento professionale e tecnologico; che le radici sono profonde e l’interesse dei veri produttori e attori è latente; ha solo bisogno di essere sostenuto e orientato.

Vogliamo far notare le reali potenzialità della cooperazione Italo Venezuelana che tanto il presidente del capitolo italiano, come noi del capitolo venezuelano dell’Associazione per la Cooperazione Italo-Venezuelana stiamo lavorando incessantemente per il raggiungimento dei scopi sociali per il futuro.

(Nota stampa)