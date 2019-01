Manfredonia, “I Re Magi” negli Ipogei Capparelli (VIDEO)

Di:

Manfredonia, 05 gennaio 2019. Prima che, come da tradizione, l’Epifania tutte le feste porti via, ci sono state due giornate targate *Gal DaunOfantino* a Manfredonia per godersi gli ultimi scampoli delle tradizioni legate al Natale. Sabato 5 gennaio con l’arrivo a cavallo dei Re Magi ad “Accadde in una Grotta”, il Presepe Vivente negli Ipogei Capparelli di Siponto (la più grande Necropoli paleocristiana della Daunia), tornato con la sua terza e ultima data di questa edizione organizzata dal Gal in collaborazione con il Comune di Manfredonia, l’Associazione S.C.I.C. e la Parrocchia San Michele di Manfredonia.

Arrivati a cavallo Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, i magi che, guidati da una stella, arrivano dall’oriente per rendere omaggio a Gesù appena nato a Betlemme, donandogli oro, incenso e mirra. Un ulteriore momento che ha puntellato la rappresentazione di quella notte magica e suggestiva di oltre 2000 anni fa, ricostruita in ogni dettaglio sartoriale e scenografico.