Pelle e alimentazione

La pelle è l’organo di rivestimento del nostro corpo e la salute e il benessere di essa dipendono molto dalle nostre scelte alimentari. Quello che mettiamo a tavola condiziona l’aspetto della nostra pelle e anche dei nostri capelli, quindi per dar loro il giusto apporto di nutrienti non dobbiamo mai far mancare, durante tutti i momenti della giornata, la giusta idratazione e una dieta sana e bilanciata, ricca di vitamine, minerali, antiossidanti, aminoacidi e grassi buoni.

L’acqua serve a mantenere il giusto quantitativo idrico dello strato corneo (strato più esterno dell’epidermide) e a mantenere il turgore cellulare anche a livello del derma sottostante e la pelle apparirà così liscia e compatta, anziché disidratata, ruvida e desquamata.

Oltre all’acqua, frutta e verdura sono sicuramente i primi alleati di bellezza, soprattutto la frutta ricca di vitamina C (arance, mandarini e kiwi) e i frutti rossi (more, lamponi, mirtilli, ribes), che contengono sostanze fortemente antiossidanti (flavonoidi e antociani), protettivi sui vasi sanguigni e consigliati a chi ha una pelle fragile o sensibilizzata, ma anche il melograno, l’uva e la mela contengono sostanze funzionali al rinnovamento cellulare e all’idratazione.

Le verdure sono fondamentali a pranzo e a cena, soprattutto le verdure arancioni (carote, zucca, pomodori e peperoni) e le Crucifere (broccoli, cavolfiori, cime di rapa), ricchissime di sostanze antiossidanti e antinvecchiamento.

Scegliamo sempre la frutta e la verdura di stagione e prediligiamo soprattutto quella proveniente dalla nostra terra.

Inoltre, è importantissimo il consumo di cereali integrali, pesce, uova, olio extravergine di oliva, frutta secca, ma anche di cioccolato fondente e tè verde.

L’olio extravergine di oliva e la frutta secca sono fonti essenziali di vitamina E, che contrasta la formazione dei radicali liberi e calma arrossamenti, previene screpolature e contrasta l’invecchiamento cellulare e cutaneo. Il pesce è ricco di omega-3 (soprattutto il salmone e il pesce azzurro) e quindi va consumato regolarmente più volte durante la settimana, per mantenere una pelle morbida e sana.

Non dimentichiamo che la pelle ha come funzione principale quella di mantenere costante la temperatura corporea e serve anche ad eliminare sostanze di scarto, metalli pesanti e tossine, quindi un’alimentazione scorretta ricca di grassi idrogenati, zuccheri raffinati, sale, insaccati, formaggi, cibi fritti, bevande gassate, alcoliche e zuccherine “stressa” la pelle, contribuendo alla comparsa di brufoli, acne, gonfiore e rughe.

D’altra parte anche diete fai da te e/o squilibrate o troppo drastiche, digiuni prolungati, oltre che far male al metabolismo, non possono che danneggiare l’aspetto della pelle, che appare più o meno segnata dalle rughe o con una visibile perdita di tono (“appesa”) o macchiata, anche in donne giovani o molto giovani.

La pelle è lo specchio della nostra salute, perciò oltre ad usare i giusti cosmetici e ad effettuare eventualmente interventi estetici mirati, impariamo a prendercene cura sempre con la giusta alimentazione.

