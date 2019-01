Puglia: ancora variabile con qualche fenomeno, nevoso a quote medio-basse

Di:

Bari. LUNEDI’: Prosegue l’afflusso di fredde correnti da NE che rinnovano molte nubi, specie a ridosso dei rilievi con deboli piogge sparse nonché nevicate a quote basse su entroterra molisano, daunia e dalla serata sulle Murge. Temperature minime in calo; massime in lieve aumento, con punte di 14/15°C. Venti deboli settentrionali, a tratti moderati da NO sui settori nordorientali. Basso Adriatico molto mosso; Canale d’Otranto da agitato a molto mosso.

Martedì 08 Gennaio

Avvio soleggiato ma torna a peggiorare

MARTEDI’: Dopo un avvio di giornata asciutto e parzialmente soleggiato una nuova perturbazione scende di latitudine portando un nuovo peggioramento del tempo su Molise, Puglia e Basilicata con piogge e rovesci in estensione da Nord verso Sud. Neve inizialmente a quote collinari ma in rialzo. Temperature stabili o in rialzo in quota. Venti in rotazione a SO, mari mossi ma con moto ondoso in calo.

Mercoledì 09 Gennaio

Tempo instabile, nevicate in calo fino a quote collinari

MERCOLEDI’: Una nuova irruzione artica investe le regioni del Sud. Tempo che rimane instabile tra Molise, Puglia e Basilicata con nevicate sui rilievi dapprima a quote di medio-bassa montagna ma con limite in calo fino in collina a fine giornata, specie tra Molise, Gargano e Murge. Variabilità più asciutta nella seconda parte del giorno sulla Lucania. Temperature in calo. Venti moderati settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

