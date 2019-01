Di:

Se hai intenzione di procurarti una carta Postepay per far transitare pagamenti e bonifici da nascondere all’Agenzia delle Entrate devi sapere alcune cose che potrebbero farti desistere da tale comportamento. Anche le carte prepagate, infatti, costituiscono terreno ove le autorità possono estendere le proprie indagini ai fini del contrasto all’evasione fiscale. Di recente, peraltro, la Cassazione [1] ha ribadito che i controlli sui conti correnti possono essere effettuati anche nei confronti dei privati, ossia di coloro che non posseggono redditi derivanti da attività imprenditoriali.

In pratica, i movimenti sospetti e non dimostrabili generano, nei confronti dell’amministrazione finanziaria, una presunzione di “nero” che solo una prova documentale contraria potrebbe contrastare. A tale rigida disciplina non si sottraggono né i lavoratori dipendenti, né i pensionati, né addirittura i disoccupati. È finito insomma il periodo in cui si intestavano conti e carte ad anziani genitori o a membri della famiglia “insospettabili” perché senza lavoro. Alla luce di tale pronuncia (una delle prime del nuovo anno), è bene chiedersi dunque quando scattano i controlli sulla Postepay.

https://www.laleggepertutti.it/269137_quando-scattano-i-controlli-sulla-postepay