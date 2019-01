Virgilio Vairo (il pittore sipontino di successo, residente a Como)

Di:

Il pittore Virgilio Vairo è nato a Manfredonia nel 1937. Sin da piccola età ha avuto la passione per il disegno e per la pittura.

Nel 1961 si trasferisce a Como dove ha contatti con Mario Radice e Aldo Galli esponenti di rilievo della Scuola astrattista comasca, dai quali acquisisce la consapevolezza del ruolo fondamentale della geometria nel tradurre i soggetti in emozioni. Successivamente a Milano frequenta i docenti dell’Accademia di Brera, per scambi di aggiornamento tecnico e culturale, sottoponendo spesso i suoi lavori pittorici al giudizio di alcuni maestri di talento, tra cui Walter Lazzaro, conosciuto come “il pittore del silenzio”.

L’amore per la Puglia, sua terra di origine, viene evidenziata in maniera mirabile nelle tematiche presenti nei suoi dipinti ed in particolare negli “ulivi”, nei “trabucchi adriatici” e nelle “geometrie urbane”.

I legami di Vairo con pittori di fama del mondo artistico lombardo, fa crescere la sua innata propensione, traendo tra Como e Milano gli stimoli necessari a un’ulteriore elaborazione della sua arte pittorica dedicata al paesaggio Mediterraneo.

Dal 1968, al suo attivo, una intensa attività espositiva delle sue opere, in mostre personali e collettive in sedi prestigiose e musei di città italiane ed estere, delle quali ricordiamo: Como, Milano, Bologna, Varese, Firenze, Bari, Padova, Ravenna, Campione d’Italia, Lugano, Bellinzona, Monaco di Baviera, Locarno, Parigi, Londra, Amburgo, Strasburgo e a Boothwyn-Pennsylvania.

Tra i cultori e critici che hanno scritto di lui citiamo:Riccardo Barletta, Vittorio Castiglioni, Rossana Bossaglia, Everardo della Noce, Raffaele Nigro, Sergio Gaddi, Alberto Longatti, Nicola Galvan, Mario Radice, Francesco Somaini, Nani Razzetti, Evelina Borghesi, Luigi Cavadini, Mario Donini, Ennio Mastrolonardo, Lorenzo Morandotti, Franco Sapi, Gino Traversi, Antonio La Porta, Attilio Bellanca, Michele Apollonio, Marcello Colusso, Stefano Provinciali, Carmen Palmiotta, Achille Pace, Carlo Marchesani, Dorodhea Treder, Anna Zanco Prestel, Cosimo Antonio Strazzeri e Rossana Bossaglia.

Monografie: Virgilio Vairo, Dipinti e disegni – 1974-1984, introduzione di Alberto Longatti – Como 1984; Virgilio Vairo-Trabucchi Adriatici- 2006-2007-Andrea Battaglia, Politecnico di Milano. Numerose sono le citazioni Bibliografiche del pittore Vairo.

Le sue mostre sono state spesso oggetto di servizi realizzati da emittenti televisive regionali e interregionali. Numerosi sono stati gli articoli di successo artistico dedicati allo straordinario pittore sipontino, apparsi su giornali italiani e stranieri, dei quali elenchiamo: “Il Corriere della Sera” e “Il Giorno” di Milano; La Gazzetta del Mezzogiorno; Il Corriere Adriatico delle Marche;”La Nazione (Firenze); “Il Tempo” e “Il Messaggero” di Roma; “La Provincia e “Il Corriere “ di Como; “Il Corriere del Ticino”; “Libera Stampa” di Lugano; “TZ Tageszeitung” (Monaco di Baviera); “Kunstjournal Und” (Germania) ed altri. Le opere pittoriche di Vairo sono in bella mostra in importanti collezioni pubbliche e private non solo in Italia ma anche all’estero.

Mi piace, evidenziare, tra tutti i critici che hanno scritto del nostro pittore Vairo, quella dell’autorevole giornalista RAI ed esperto di arte pittorica, Everardo Dalla Noce, che così scrisse, tra l’altro, in una recensione del 1994: “La ricerca dell’artista propone la forza e le atmosfere personali ricordi che lo collocano tra i più interessanti interpreti della pittura della nostra età”. Il pittore sipontino risiede a Casnate con Bernate (Como), dove svolge tuttora la sua attività artistica nell’ambito della corrente figurativa.

Voglio ricordare altresì, che Virgilio Vairo, è stato in giovane età anche un bravo cantante di musica leggera. Si esibiva spesso a Manfredonia nel corso di manifestazioni pubbliche e feste con gruppi musicali composto da musicisti di talento di Manfredonia.

**Le notizie biografiche e le foto delle opere del maestro Virgilio Vairo sono state attinte da pubblicazioni varie quali: “Virgilio Vairo-L’Altra Realtà”; “Storie di Luce-tra Lago e Mare”; “Virgilio Vairo-Trabucchi Adriatici.

A cura di Franco Rinaldi, cultore di storia e tradizioni popolari di Manfredonia

Fotogallery