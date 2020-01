Attimi di terrore per gruppo di pellegrini napoletani di ritorno da una gita a. Per causa che devono essere ancora accertate, il mezzo sul quale stavano viaggiando si è incendiato. Il tutto è successo lungo lain direzione del capoluogo partenopeo, nel territorio irpino, a pochi metri dal casello di

I passeggeri che sono riusciti, comunque, a lasciare il mezzo e mettersi in salvo mentre il mezzo è andato completamente distrutto. Intervento immediato da parte dei Vigili del Fuoco di Avellino che hanno dovuto chiedere l’aiuto dei distaccamenti di Bisaccia e Grottaminarda. Per fortuna non ci sono stati feriti ma solo tanto spavento per i passeggeri che sono stati soccorsi immediatamente.

Fonte: anteprima24.it