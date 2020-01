Don Ciotti “Pericolosità mafia foggiana compresa solo con strage di San Marco”

“Quello di Foggia, del Gargano, è un territorio complesso, negato, inesplorato. E soprattutto sottovalutato, nonostante il grido di aiuto di alcuni magistrati, delle forze di polizia che da sempre combattono i clan. Per troppo tempo li abbiamo lasciati soli”.

Lo ha detto nel corso di un’intervista La Repubblica don Luigi Ciotti, presidente di Libera.

Come risaputo, in seguito agli episodi di criminalità (atti incendiari e intimidatori, omicidio lungo viale Candelaro a Foggia), è in programma il prossimo 10 gennaio 2020 una manifestazione nel capoluogo dauno associazioni, cittadini, mondo della chiesa, forze sindacali.

Come riporta Repubblica, crocevia per la conoscenza della mafia foggiana secondo don Luigi Ciotti è stata la strage di San Marco in Lamis, dell’agosto 2017. “In quel momento molti hanno preso coscienza della particolarità di questa mafia, che ha caratteristiche tremende di violenza e sfregio. Nessuno ha potuto più dire che non sapeva. Ma si è arrivati in ritardo, molto in ritardo”.