Foggia. FdI “L.Manzi” aderisce alla manifestazione di Libera

“La manifestazione di Libera a Foggia non deve essere motivo di polemica politica ma di riflessione. La sensibilità di ognuno può manifestarsi nel modo migliore secondo i principi riconosciuti dall’ordinamento.

Abbiamo sempre fatto tesoro di questo concetto e le nostre convinzioni politiche sono sempre state in linea con il rispetto di manifestare liberamente. Certamente alcuni strumentalizzeranno queste iniziative ma Foggia ha bisogno di tutti per un risveglio sociale. Noi non abbiamo timori né bisogno di esibire false critiche visto che Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni è sempre stata in prima linea contro la criminalità e la corruzione.

Le nostre azioni devono essere finalizzate per dare un buon governo, abbiamo il dovere di cambiare il presente con il buon esempio perché i nostri figli possano domani continuare a vivere in questa città. Rivoluzioniamo la nostra quotidianità mettendo al primo posto il bene comune!”

Peppino Pedarra – Presidente circolo FdI Foggia “Leonardo Manzi”