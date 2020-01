L’Aquila, da oggi il nuovo prefetto è la foggiana Torraco

Nella mattinata odierna si è insediato ufficialmente il, dottoressa, nominata dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2019.

Il Prefetto Torraco sarà lieta di salutare i rappresentanti dei mass media nel corso della conferenza stampa di insediamento che si terrà giovedì 9 Gennaio 2020 alle ore 10:30 presso questa Prefettura.

Il Curriculum

La dott.ssa Cinzia Teresa Torraco è nata a Foggia il 23 febbraio 1960, è coniugata con due figli ed ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari.

Entrata nei ruoli dell’Amministrazione Civile dell’Interno il 30 dicembre 1987, è stata destinata alla Prefettura di Terni ed in seguito trasferita nel 1990 al Ministero dell’Interno, dove ha prestato servizio fino al 2002 presso la Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi quale funzionario addetto all’ Ufficio di Coordinamento e Affari Generali.

Il 1° luglio 2001 è stata promossa alla qualifica di Viceprefetto e dal gennaio 2002 al luglio 2006 è stata Dirigente dell’ Ufficio Relazioni Sindacali nell’ambito della Direzione Centrale delle Risorse Umane presso il Dipartimento Affari Interni e Territoriali.

Successivamente ha ricoperto incarichi presso il Dipartimento Libertà Civili e l’Immigrazione e presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ove ha svolto le funzioni di Vice capo di Gabinetto del Capo Dipartimento.

Nel 2010 ha ricoperto l’incarico di Viceprefetto Vicario della Prefettura di Perugia, svolgendo successivamente dal gennaio 2011 e fino al 2013 le funzioni di Capo di Gabinetto del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali.

Il 17 dicembre 2013 è stata nominata Prefetto, assumendo le funzioni di Direttore Centrale per i Servizi Demografici del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

Dal 5 settembre 2016 al 6 gennaio 2020 ha ricoperto l’incarico di Prefetto di Grosseto.

Il 21 dicembre 2019 è stata nominata dal Consiglio dei Ministri Prefetto della provincia dell’Aquila, assumendone le funzioni dal 7 gennaio 2020.