Le primarie del Pd dividono. Bellanova: “Manca il progetto politico”

Cosa resta della grande coalizione di centrosinistra che risale alla primavera pugliese e, senza andare troppo lontano, all' aggregazione di civiche, ambientalisti, centro sinistra e sinistra che, per dire, ha caratterizzato le comunali a Foggia? Verso le primarie del Pd di domenica prossima molto poco, stando alle interviste rilasciate al

Bellanova definisce la prossima competizione come “primarie rabberciate e si augura che si parta dai territori e dalle domande rimaste senza risposte per costruire la nuova Puglia. Il Pd non ha mai risposto- dice il ministro intervistato- ci sono i nomi, ma non il progetto politico per questa regione”. Circa il sostegno ai critici di Emiliano in questi anni come Gentile e Amati, aggiunge: “Stimo sia Amati che Gentile, ma temo che rischino di essere la foglia di fico di primarie non competitive, interne ad un solo partito, funzionali al governatore uscente, prive di proposte alternative. Il Pd non dice qual è il suo candidato né la sua posizione su questioni cruciali, una per tutte Ilva. Noi diciamo lucidamente no a questo spettacolo e chiediamo al Pd di decidere”. Inoltre ritiene Emiliano “uomo delle divisioni e lo stesso Pd deve dirci se vuole essere il partito di Bonaccini o di Emiliano”.

L’ex governatore Nichi Vendola “non voterà perché non sarà in Italia. Penso che avrei avuto comunque molta difficoltà a votare, avrei di gran lunga preferito convocare gli “Stati generali della Puglia che verrà”, un confronto vero con quei mondi vitali che chiedono ai progressisti una più radicale agenda del cambiamento”. Il rischio che corrono le primarie “è di non sparigliare i giochi della politica, temo che siano diventate solo fiction e marketing. Spero di sbagliarmi, ma non ho colto un interesse reale della società pugliese per questa competizione”.

Elena Gentile, in un colloquio con StatoQuotidiano aveva fatto riferimento ai suoi legami con mondi di cui è stata partecipe sia come ex assessore regionale sia come candidata al Parlamento europeo nel maggio scorso. Giovedì Emiliano sarà a Foggia per un incontro sulle primarie e tornerà il 10 per la manifestazione con don Ciotti e Libera.