Manfredonia. “Buon 2020 ai commercianti, professionisti e residenti di Corso Manfredi”

Manfredonia. “Una nuova tassa graverà da oggi sui commercianti, professionisti, residenti di Corso Manfredi e Via Maddalena: la tassa per l’accesso a ZTL.

In un’economia cittadina dove già gravano su commercianti, professionisti e persone fisiche imposte e tasse fuori misura, dove i commercianti ed i professionisti ogni giorno vengono stretti sempre di più nella morsa della crisi delle vendite e dei servizi, la casa comunale decide – seppur in piena ottemperanza con le disposizioni legislative – di caricare di un ulteriore peso economico queste categorie.

Tutto ciò evidenzia che persone che non hanno bisogno di permessi a pagamento non hanno la minima contezza dei problemi che incombono sulla cittadinanza.

I professionisti ed i commercianti non chiedono di essere elevati ad eroi in quanto, malgrado la crisi, riescono ancora a tenere aperte le attività e con tanto sacrificio onorare gli impegni verso i dipendenti, fornitori, tasse, e quant’altro.

Mi rendo conto che sarebbe troppo chiedere comprensione nei confronti di chi sta dimostrando di non aver alcuna cognizione di cosa significhi fare impresa in questa città ma almeno di avere un po’ di rispetto.

Un contributo di 150 euro non è un contributo ma una vera tassa. E’ legale certo ma sicuramente non è etico nei confronti di chi ogni giorno si alza per combattere le guerre del mercato e per tenere viva ancora l’economia di questa città. Avrei compreso 30/40 euro. Si questo poteva essere un contributo, ma non 150 per una sola autovettura”.

Antonello Scarlatella

antonello.scarlatella@gmail.com

