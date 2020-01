Manfredonia. “Cristiano Romani lascia Forza Italia ma non la politica”

, il partito che ha rappresentato come capo del gruppo consiliare nell’ultima consiliatura finita anzitempo per la pressante azione della opposizione della quale Romani è stato uno dei cardini portanti che ha contribuito a svelare misteri e intrighi politici-amministrativi.

“PER RAGIONI motivazionali” spiega. “Ogni attività in specie di quella di rappresentante dei cittadini, per essere svolta nel modo più efficace deve essere mossa da una disinteressata passione e forte entusiasmo senza delle quali non si va da nessuna parte. Con la fine della disastrosa e traumatica amministrazione a trazione PD sono come venute meno quelle motivazioni che hanno sorretto l’azione politica del gruppo di FI, non escluse quelle che stanno accompagnando le vicende del partito a livello nazionale che hanno causato un certo affievolimento della tensione verso questo partito”.

– Lascia anche la politica?

“NO, la politica no. Le vicende che stanno caratterizzando l’attuale fase politica, economica e sociale della città, sono motivo di forte preoccupazione e sollecitano riflessioni profonde e responsabili per dare corpo alle quale occorre un rinnovato entusiasmo e un terreno sul quel seminare i germi di un rinnovamento culturale e politico che consenta di troncare con un modo di fare politica che ha causato sfracelli e debiti abissali e gettare le basi per un rinascimento possibile. Le prospettive non sono affatto rassicuranti. Anzi. Ritengo che il dissesto finanziario del comune non sia evitabile. E’ una nave che sta affondando nonostante il gran lavoro della Commissione straordinaria insediata in municipio: le falle sono purtroppo tante e gravi. Si, occorre lavorare per un rinascimento di Manfredonia”.

– E dunque?

“IL PANORAMA politico offre serie alternative nello stesso settore di centrodestra, vale a dire nella stessa famiglia in cui sono nato e cresciuto politicamente”.

Il panorama politico cui Cristiano Romani allude è quello che porta alla “Lega” di Matteo Salvini e a “Fratelli d’Italia” di Giorgia Meloni. I due partiti hanno un profilo piuttosto basso a Manfredonia ma raccolgono consistenti consensi che avranno una prima visibilità con le prossime elezioni regionali per le quali corrono voci sulle possibili candidature anche da Manfredonia.

– Romani candidato alla Regione?

“LE CANDIDATURE non nascono per motu proprio bensì da una concertazione di varie componenti che dovranno armonizzarsi fra loro. E non è semplice. Ma più che alla Regione, che in ogni caso non è da escludere, ritengo che l’impegno di noi manfredoniani debba essere rivolto alle prossime elezioni comunali. Un anno è più, salvo complicazioni, passa e occorre necessariamente darsi da fare per organizzare le forze sane della città e contrastare il ritorno dei vecchi trombati che non vorranno perdere gli appannaggi di cui hanno immeritatamente goduto”.

Michele Apollonio