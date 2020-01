Manfredonia, gatta “avvelenata da qualcuno che di avvelenato ha l’anima”

“Purtroppo la nostra piccola e amata Sora è deceduta ieri sera tra dolori atroci. Avvelenata da qualcuno che di avvelenato ha l’anima. Non ci sono parole per definirti nè tanto meno voglio spenderle per te “feccia umana”.

Data la gravità della situazione è stata una lotta contro il tempo…. Ho fatto centinaia di telefonate …telefonate che nn hanno ricevuto nessuna risposta..Manfredonia….Foggia…San Giovanni…San Severo…niente di niente! Non esiste un pronto soccorso per animali durante i giorni di festa nè un veterinario reperibile.

Quando siamo riusciti a farla vedere, finalmente, da un veterinario ormai era troppo tardi.

Ringrazio infinitamente la dottoressa Antonella, capitata a Manfredonia per puro caso…l’unica che ha risposto e visitato la nostra piccola Sora oramai esanime.

Assistere impotenti alla sua grande sofferenza è stato uno shock e uno strazio…altrettanto scioccante e straziante la sua enorme perdita. Altre volte mi sono rivolta a questo gruppo e altrettante volte vi siete prodigati per dare il vostro concreto e umano aiuto.Ringrazio tutti coloro che attraverso i messaggi hanno cercato di dare una mano…grazie davvero di cuore.

Mi chiedo se insieme sia possibile fare qualcosa affinché tutto ciò nn accada mai più e a nessun’altro. Mi chiedo se sia possibile fare in modo che vi sia un accordo tra tutti i veterinari di Manfredonia affinché, a turno durante i festivi e i super festivi, diano una reperibilità per le urgenze. Mi direte che questo servizio c’è già ma vi posso assicurare che nn è cosi…La morte di Sora ne è la prova.

La sofferenza……La morte nn conosce festività!!

Addio piccola Sora…la tua vita è stata breve ma l’amore e la felicità che hai donato alla nostra famiglia è stata immensa.

Buon ponte Sora”.

Dal gruppo Facebook Noi dei Comparti