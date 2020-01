Manfredonia. Il fascinoso Presepe di San Leonardo di Siponto

Nell’antica e monumentale chiesa di San Leonardo di Siponto, esempio mirabile di architettura Romanico-Pugliese, l’eclettico artista sipontinoha progettato e realizzato con la collaborazione di alcuni bravi presepisti di Manfredonia dei quali voglio ricordare:, un’opera presepiale dalle fattezze fascinose e di una inaudita bellezza. L’allestimento del presepe, mi riferivano gli amici De Biase e Gravinese, ha comportato per alcuni mesi un impegnativo lavoro di equipe. Le bellissime statue in terracotta poste in primo piano nel presepe, di grande fattura, sono opera dini dei “Ricotruttori nella Preghiera”. Va ricordato, che l’artista sipontino De Biase, oltre ad essere un eccellente disegnatore e scultore, è autore di pregevoli pupi in terracotta, egregiamente dipinti dallo stesso presepista di Manfredonia. La magnifica struttura del presepe si integra in maniera ammirevole con gli elementi architettonici della stupenda chiesa in stile Romanico- Pugliese dell’Abbazia di San Leonardo di Siponto.

Va evidenziato che il bellissimo presepe allestito presso l’antica “teutonica” abbazia di S.Leonardo di Siponto in Lama Volara, è stato voluto da padre Ciro Mezzogori brillante Rettore dei “Ricostruttori nella Preghiera” di San Leonardo.

In un libretto di presentazione dell’opera presepistica realizzata dal titolo: “Il Presepe di San Leonardo di Siponto” di Sante De Biase, il prof. Lorenzo Prencipe, cultore di storia e tradizioni popolari di Manfredonia, ha curato mirabilmente la pubblicazione della stupenda opera presepiale. Mi auguro che il magnifico presepe realizzato nella chiesa dell’Abbazia di S.Leonardo non venga disfatto e resti dove è stato allestito.

Ad maiora semper, cari amici presepisti di Manfredonia. Questa tradizione, spero che continui nel tempo e non finisca mai di stupire.

fotogallery franco rinaldi