Manifestazione 10 gennaio Foggia, Faro “Accogliere l’appello di don Ciotti”

«La manifestazione di venerdì 10 gennaio a Foggia è importante per “urlare”, al fianco dei cittadini foggiani e dell’intera provincia , contro la violenza della criminalità organizzata. Credo che sia possibile invertire la rotta e superare definitivamente uno dei periodi più bui della storia della Capitanata». Dichiara l’On. Marialuisa Faro del Movimento 5 stelle, che annuncia la sua partecipazione al corteo organizzato da Libera.

«L’appello di don Luigi Ciotti non può e non deve essere eluso, è necessaria una importante azione di accompagnamento sociale dell’attività repressiva messa in campo dalle forze dell’ordine, solo in questo modo possiamo arginare la delinquenza e continuare a “provare a costruire percorsi di bellezza e di cambiamento”. Invito tutta la società civile alla massima adesione a tale appuntamento e a condividere, promuovere ed intensificare, i necessari percorsi di mobilitazione a sostegno della legalità per una Foggia e una Capitanata libera ».Conclude l’On. Marialuisa Faro.

Ufficio Stampa On. Marialuisa Faro, Movimento 5 stelle